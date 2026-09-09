“Posso mandar para meu neto?”. Foi a primeira reação de Maria Edna ao descobrir que havia tirado nota 10 em uma prova de Geografia. A estudante da EJA (Educação de Jovens e Adultos) comemorou o resultado e quis compartilhar a conquista com os filhos e netos.
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A história aconteceu em uma escola de Francisco Morato, na Grande São Paulo, onde Maria Edna frequenta as aulas. O resultado foi alcançado após ela receber a ajuda de colegas para se preparar para a avaliação.
Segundo Afonso Oliveira, colega de turma, ele e um amigo decidiram ajudar Maria Edna porque ela enfrentava dificuldades para estudar para a prova. Depois de conferir a nota máxima, a estudante fotografou a avaliação para mostrar o resultado à família.
A conquista ganha outro significado diante da rotina enfrentada por Maria Edna. De acordo com Afonso, ela mora em Franco da Rocha (SP) e começa o dia ainda de madrugada, saindo de casa por volta das 4h para trabalhar em dois empregos.
Um deles é na área de logística do Mercado Livre. Depois do trabalho, Maria Edna segue diretamente para a escola e chega por volta das 18h para acompanhar as aulas da EJA.
A jornada se estende até a noite. Quando termina os estudos, ela inicia o caminho de volta para casa e chega por volta da meia-noite.
Mesmo com poucas horas disponíveis entre trabalho, deslocamentos e estudos, Maria Edna conseguiu se preparar para a avaliação e alcançou a nota máxima.
Agora, a prova com o 10 em Geografia virou também uma lembrança de esforço e dedicação para compartilhar com a família.