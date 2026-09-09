“Posso mandar para meu neto?”. Foi a primeira reação de Maria Edna ao descobrir que havia tirado nota 10 em uma prova de Geografia. A estudante da EJA (Educação de Jovens e Adultos) comemorou o resultado e quis compartilhar a conquista com os filhos e netos.

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A história aconteceu em uma escola de Francisco Morato, na Grande São Paulo, onde Maria Edna frequenta as aulas. O resultado foi alcançado após ela receber a ajuda de colegas para se preparar para a avaliação.