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'Posso mandar pro meu neto?', diz idosa após nota 10 no EJA

Por Da Redação | Francisco Morato (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
'Posso mandar pro meu neto?', diz idosa após nota 10 no EJA
'Posso mandar pro meu neto?', diz idosa após nota 10 no EJA

“Posso mandar para meu neto?”. Foi a primeira reação de Maria Edna ao descobrir que havia tirado nota 10 em uma prova de Geografia. A estudante da EJA (Educação de Jovens e Adultos) comemorou o resultado e quis compartilhar a conquista com os filhos e netos.

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A história aconteceu em uma escola de Francisco Morato, na Grande São Paulo, onde Maria Edna frequenta as aulas. O resultado foi alcançado após ela receber a ajuda de colegas para se preparar para a avaliação.

Segundo Afonso Oliveira, colega de turma, ele e um amigo decidiram ajudar Maria Edna porque ela enfrentava dificuldades para estudar para a prova. Depois de conferir a nota máxima, a estudante fotografou a avaliação para mostrar o resultado à família.

A conquista ganha outro significado diante da rotina enfrentada por Maria Edna. De acordo com Afonso, ela mora em Franco da Rocha (SP) e começa o dia ainda de madrugada, saindo de casa por volta das 4h para trabalhar em dois empregos.

Um deles é na área de logística do Mercado Livre. Depois do trabalho, Maria Edna segue diretamente para a escola e chega por volta das 18h para acompanhar as aulas da EJA.

A jornada se estende até a noite. Quando termina os estudos, ela inicia o caminho de volta para casa e chega por volta da meia-noite.

Mesmo com poucas horas disponíveis entre trabalho, deslocamentos e estudos, Maria Edna conseguiu se preparar para a avaliação e alcançou a nota máxima.

Agora, a prova com o 10 em Geografia virou também uma lembrança de esforço e dedicação para compartilhar com a família.

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