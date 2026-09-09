A Polícia Civil de Campos do Jordão prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas durante uma operação realizada na terça-feira (8), no bairro Vila Sodipe.

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A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e foi resultado de um trabalho de inteligência e levantamento de informações sobre a movimentação do tráfico na região.