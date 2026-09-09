A Polícia Civil de Campos do Jordão prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas durante uma operação realizada na terça-feira (8), no bairro Vila Sodipe.
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A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e foi resultado de um trabalho de inteligência e levantamento de informações sobre a movimentação do tráfico na região.
Segundo a polícia, as equipes estiveram no local e identificaram uma movimentação que seria relacionada à venda de entorpecentes antes de realizar as abordagens. Dois suspeitos foram detidos durante a operação. Um deles seria usuário e, conforme a investigação, estava no local para comprar drogas.
Durante a ação, os agentes encontraram diversos entorpecentes já fracionados, o que, segundo a Polícia Civil, indicaria a preparação das drogas para comercialização.
Os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Campos do Jordão. Após os procedimentos, um dos suspeitos, morador de Cruzeiro, foi indiciado por tráfico de entorpecentes e permaneceu preso.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem já possui antecedentes criminais e havia sido condenado pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Veículos abandonados
A ofensiva contra o tráfico no Vila Sodipe ocorre após outra ação realizada na semana passada pela Secretaria de Segurança de Campos do Jordão, também com apoio da Polícia Civil.
Na ocasião, foram recolhidos diversos veículos abandonados na região. Segundo as forças de segurança, alguns deles estariam sendo utilizados por criminosos para armazenar entorpecentes e também para dificultar o acesso e a visibilidade das equipes policiais.
O delegado Luís Geraldo afirmou que as operações no bairro devem continuar. A estratégia, segundo ele, é manter ações constantes para tentar identificar e desarticular o grupo criminoso que atua na localidade.
Denúncias
A Polícia Civil orienta moradores que tenham informações que possam ajudar nas investigações ou no esclarecimento de crimes a fazer denúncias pelo telefone 197 ou pelo WhatsApp (12) 99240-6344.
As autoridades informam que o sigilo das informações fornecidas é garantido.