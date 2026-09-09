O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) abriu concurso com 145 vagas para o cargo de agente estadual de trânsito. O salário inicial é de R$ 5.702,18, para jornada de 40 horas semanais. As inscrições começam nesta quarta-feira (9) e podem ser feitas até 8 de outubro.

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Para os candidatos do Vale do Paraíba, um dos principais atrativos é a possibilidade de realizar a prova em São José dos Campos ou Taubaté. A avaliação está prevista para 1º de novembro, segundo o edital do concurso, organizado pelo Instituto Avalia.