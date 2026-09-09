O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) abriu concurso com 145 vagas para o cargo de agente estadual de trânsito. O salário inicial é de R$ 5.702,18, para jornada de 40 horas semanais. As inscrições começam nesta quarta-feira (9) e podem ser feitas até 8 de outubro.
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Para os candidatos do Vale do Paraíba, um dos principais atrativos é a possibilidade de realizar a prova em São José dos Campos ou Taubaté. A avaliação está prevista para 1º de novembro, segundo o edital do concurso, organizado pelo Instituto Avalia.
Das 145 vagas, 138 são destinadas à ampla concorrência e sete a pessoas com deficiência. A contratação será pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), além da formação de cadastro de reserva.
Quem pode participar
Para concorrer ao cargo de agente estadual de trânsito, é necessário ter curso superior completo, com diploma reconhecido pelo órgão competente. O edital não exige uma graduação específica.
Também é obrigatório possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B, no mínimo, e ter 18 anos completos no momento da admissão.
O salário de R$ 5.702,18 pode ser acrescido de benefícios previstos na legislação estadual, como 13º salário, adicional por tempo de serviço, férias com acréscimo de um terço, ajuda de custo, diárias e auxílio-alimentação.
O edital também prevê adicional de periculosidade de 30% e bonificação por resultados, conforme as condições estabelecidas. Acesse o edital do concurso (clique aqui).
Inscrições e taxa
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia. A taxa é de R$ 98 e o pagamento poderá ser feito via Pix.
O candidato deve prestar atenção ao escolher a cidade onde fará a prova. Depois da conclusão da inscrição, não será possível alterar o município de aplicação escolhido.
O edital prevê ainda possibilidade de isenção para doadores de sangue que atendam aos requisitos da legislação estadual. Estudantes que cumpram as condições estabelecidas também poderão solicitar redução de 50% da taxa.
Prova em São José e Taubaté
São José dos Campos e Taubaté estão entre as cidades previstas para a aplicação do concurso. A lista também inclui municípios como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Osasco, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru, Araçatuba e Presidente Prudente.
A definição permite que moradores de cidades como Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Tremembé e Guaratinguetá tenham opções mais próximas para realizar o exame.
A prova objetiva terá 60 questões, além de uma redação. Entre os conteúdos estão Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático, Noções de Informática, Direito Constitucional e Direito Administrativo.
Também serão cobrados conhecimentos específicos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e legislação estadual.
Para não ser eliminado, o candidato deverá atingir pelo menos seis pontos na prova objetiva e não poderá zerar nenhuma área de conhecimento.
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos. O resultado final está previsto para janeiro de 2027.