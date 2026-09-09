09 de setembro de 2026
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DATA-FIFA

Joseense Vitor Reis é convocado para a Seleção Brasileira

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Girona
Vitor Reis
Vitor Reis

O zagueiro Vitor Reis, nascido em São José dos Campos, foi convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira principal. Ele irá compor o time que disputará os amistosos de setembro contra Austrália e Índia, na Data-Fifa.  No primeiro semestre, já tinha sido convocado para um amistoso contra a Croácia.

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A convocação foi feita pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta quarta-feira (9) e o joseense, que pertence ao Manchester City e está emprestado ao Girona (ESP) chega ao topo pela primeira vez.

Além disso, sem o experiente volante Casemiro, de 34 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela última vez, após três participações, ao menos São José dos Campos segue no radar da Seleção Brasileira.

Revelado na escolinha Moreira Sports, que também revelou Casemiro, Vitor Reis se destacou na base do Palmeiras, antes de chamar a atenção do gigante Manchester City.

No total, serão três jogos nesta Data-Fifa, dois deles contra os australianos, nos dias 25 e 29, e um contra os indianos, no dia 3 de outubro.

O atleta joseense está na nova geração de convocados de Ancelotti, que inicia um novo ciclo e uma renovação importante para a disputa da Copa do Mundo de 2030.

Veja os convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair (Nottingham Forest)

Marquinhos (PSG)

Matheuzinho (Corinthians)

Mauro Júnior (PSV)

Victor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Andrey Santos (Manchester United)

Breno Bidon (Corinthians)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Douglas Luiz (Juventus)

Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Flamengo)

Rayan (Vasco)

Samuel Lino (Flamengo)

Vini Jr. (Real Madrid)

 

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