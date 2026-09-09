Além da dor pela morte de Mirela dos Santos Kaluzny, de 28 anos, a família da jovem enfrenta agora outra preocupação: localizar o filho dela, um menino de apenas 6 anos. Os parentes afirmam que perderam contato com a mulher que cuidava da criança e tentam descobrir onde o garoto está.

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Mirela foi assassinada a facadas no último domingo (6), em Feliz Natal, no Mato Grosso. Segundo familiares, o menino está em Nova Mutum (MT), sob os cuidados de uma mulher que não é conhecida pelos parentes que vivem no Acre. O pai da criança já viajou para Mato Grosso e registrou um boletim de ocorrência para tentar localizar o filho.