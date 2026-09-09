A Justiça tornou Jonathan Vieira dos Santos, de 33 anos, réu pela morte do policial militar Renato Oliveira Aragão, de 32 anos. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso foi recebida no dia 4 de setembro pelo juiz Pierro de Faria Mendes, da 1ª Vara Criminal.
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O crime aconteceu em Várzea Grande, no dia 4 de agosto, durante uma aula de jiu-jitsu ministrada pelo policial em um projeto social realizado no centro comunitário do bairro Cristo Rei. Renato foi surpreendido enquanto dava a atividade.
Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por vingança. Jonathan teria descoberto que Renato mantinha um relacionamento extraconjugal com sua esposa havia mais de dois anos.
Acusação contra o réu
Jonathan responde por homicídio triplamente qualificado, segundo a denúncia do Ministério Público. A acusação aponta motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o policial teria sido surpreendido durante a aula.
O Ministério Público também considera a circunstância de perigo comum, pois os disparos ocorreram em um local com circulação de pessoas, principalmente crianças e adolescentes.
Além do homicídio, Jonathan responde por porte e posse ilegal de arma de fogo.
Prisão
Jonathan foi preso logo após o crime. Depois de atirar contra o policial militar, ele foi contido por populares até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.
O acusado permanece preso. O processo tramita em sigilo na Justiça.