A Justiça tornou Jonathan Vieira dos Santos, de 33 anos, réu pela morte do policial militar Renato Oliveira Aragão, de 32 anos. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso foi recebida no dia 4 de setembro pelo juiz Pierro de Faria Mendes, da 1ª Vara Criminal.

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O crime aconteceu em Várzea Grande, no dia 4 de agosto, durante uma aula de jiu-jitsu ministrada pelo policial em um projeto social realizado no centro comunitário do bairro Cristo Rei. Renato foi surpreendido enquanto dava a atividade.