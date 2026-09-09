A Miss Universo Brasil 2025, Maria Gabriela Lacerda, esteve nesta terça-feira (8) no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em um momento marcado por fé e devoção. Durante a visita, a modelo voltou a usar o vestido inspirado em Nossa Senhora Aparecida, traje que ganhou destaque durante sua participação no Miss Universo.
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A peça faz referência à Padroeira do Brasil e à fé católica. O vestido foi apresentado novamente por Maria Gabriela durante a passagem pelo Santuário, reforçando a relação da miss com a devoção a Nossa Senhora Aparecida.
Esta não foi a primeira vez que Maria Gabriela esteve no local. Em março, ela visitou o Santuário Nacional de Aparecida para entregar sua faixa e sua coroa na Sala das Promessas.
Na ocasião, o gesto foi apresentado como uma forma de agradecimento e devoção. Meses depois, a Miss Universo Brasil retornou a Aparecida e novamente destacou a inspiração religiosa presente no traje utilizado durante sua trajetória no concurso de beleza.
O vestido inspirado em Nossa Senhora Aparecida se tornou um dos elementos de destaque da participação de Maria Gabriela em eventos ligados ao título de Miss Universo Brasil 2025, unindo referências da cultura e da religiosidade brasileira à representação do país.