A Miss Universo Brasil 2025, Maria Gabriela Lacerda, esteve nesta terça-feira (8) no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em um momento marcado por fé e devoção. Durante a visita, a modelo voltou a usar o vestido inspirado em Nossa Senhora Aparecida, traje que ganhou destaque durante sua participação no Miss Universo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A peça faz referência à Padroeira do Brasil e à fé católica. O vestido foi apresentado novamente por Maria Gabriela durante a passagem pelo Santuário, reforçando a relação da miss com a devoção a Nossa Senhora Aparecida.