Um pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) foi encontrado encalhado na Praia do Perequê, em Ilhabela, precisando de ajuda urgente para sobreviver, no fim da tarde desta terça-feira (8).

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A ave foi resgatada pela equipe do Instituto Argonauta, instituição responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos no Litoral Norte de São Paulo.