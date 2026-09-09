Um pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) foi encontrado encalhado na Praia do Perequê, em Ilhabela, precisando de ajuda urgente para sobreviver, no fim da tarde desta terça-feira (8).
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A ave foi resgatada pela equipe do Instituto Argonauta, instituição responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos no Litoral Norte de São Paulo.
Após o alerta de banhistas, os técnicos se deslocaram rapidamente ao local para recolher o animal e garantir sua segurança. Segundo a equipe médica veterinária, trata-se de um jovem pinguim de apenas 1,89 kg.
Em sua primeira avaliação clínica, o animal apresentou hipotermia (baixa temperatura corporal) e problemas respiratórios.
Logo após o atendimento inicial, ele foi encaminhado à Unidade de Estabilização do Instituto Argonauta, em São Sebastião, onde passa por exames detalhados e tratamento intensivo para tentar recuperar sua saúde.
Desafio da migração
A presença de pinguins nas praias do estado de São Paulo é um fenômeno comum nesta época do ano. As aves migram das colônias de reprodução localizadas na Argentina e no Chile em busca de alimentos em águas mais quentes.
No entanto, os indivíduos mais novos enfrentam barreiras severas devido à inexperiência.
Muitos jovens não conseguem acompanhar o ritmo do bando, perdem-se das correntes marítimas e acabam chegando às praias exaustos, desnutridos e com quadro grave de debilidade física.
Há 28 anos, em parceria com o Aquário de Ubatuba, o Instituto Argonauta atua na recuperação e reintrodução dessas aves ao seu habitat natural.
O que fazer ao encontrar um pinguim?
Com o aumento das aparições de animais marinhos no litoral paulista durante a temporada de inverno, o Instituto Argonauta reforça orientações fundamentais para a população:
Não tente devolver o animal ao mar: ao encalhar, o pinguim está exausto ou doente e precisa descansar em terra firme.
Não ofereça comida ou água: alimentos inadequados ou manejo incorreto podem piorar o estado de saúde da ave.
Mantenha distância: evite aglomerações e afaste animais domésticos, como cães, que podem estressar ou ferir o animal.
Acione os especialistas: entre em contato imediato com o serviço de resgate da região para que o atendimento veterinário seja feito com segurança.
O monitoramento e o suporte à fauna marinha no trecho entre São Sebastião e Ubatuba são executados como condicionante do licenciamento ambiental federal da Petrobras, conduzido pelo Ibama.