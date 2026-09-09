Idade: 78
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. PQ STO ANTONIO - JACAREÍ/SP - 10/09/2026 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. DE CAÇAPAVA - SP - 10/09/2026 10:00
LUÍZA JUSTINO FERREIRA
Idade: 84
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 16:30
NILZIA MARIA DA SILVA MAIA
Idade: 74
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 09/09/2026 16:00
DALVA GONÇALVES DE ALMEIDA
Idade: 83
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 09/09/2026 16:00
EURIDIA APARECIDA DE MORAIS
Idade: 73
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 09/09/2026 16:00
MARIA FERREIRA SLIVKA
Idade: 87
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 16:00
AZRAEL RIBEIRO XAVIER
Idade: 0
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 15:30
EDVARD DOS PRAZERES
Idade: 91
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MEMORIAL DO VALE/JACAREI - SP - 09/09/2026 15:00
MARIA DA GRAÇA SANTOS
Idade: 88
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 09/09/2026 15:00
ANTONIO FERREIRA FILHO
Idade: 79
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 08/09/2026 das 23:59 às 13:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 13:30
MOZART PASSOS SILVA
Idade: 78
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 08/09/2026 das 21:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 09/09/2026 13:00
ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
Idade: 76
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 11:00
NATIMORTO (ARTHUR BASSI SILVA)
Idade: 0
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 09/09/2026 10:00
NADIR VICENTE DA SILVA - DESPOJOS
Idade: 70
Data de falecimento: 18/05/2022
Velório:
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 09/09/2026 10:00
NATIMORTO (ARTHUR BASSI SILVA)
Idade: 0
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 09/09/2026 10:00
JOSE PEREIRA SERPA
Idade: 75
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 08/09/2026 das 22:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP - 09/09/2026 10:00
Esdra Paes
Idade: 82
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 09/09/2026 10:00
ANTONIO JAIR DA SILVA
Idade: 64
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório:
MUNICIPAL DE SÃO FCO. XAVIER
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN. DE S.FCO.XAVIER/SJC-SP - 09/09/2026 08:30
KEVIN HUDSON DONIZETTI BATISTA
Idade: 20
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 08:15