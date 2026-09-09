09 de setembro de 2026
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Maria José morre aos 78 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Veja notas de falecimento em SJC
Veja notas de falecimento em SJC

Idade: 78
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. PQ STO ANTONIO - JACAREÍ/SP - 10/09/2026 13:00

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MARIA JOSE ROCHA DA SILVA

Idade: 89
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. DE CAÇAPAVA - SP - 10/09/2026 10:00

LUÍZA JUSTINO FERREIRA

Idade: 84
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 16:30

NILZIA MARIA DA SILVA MAIA

Idade: 74
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 09/09/2026 16:00

DALVA GONÇALVES DE ALMEIDA

Idade: 83
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 09/09/2026 16:00

EURIDIA APARECIDA DE MORAIS

Idade: 73
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 09/09/2026 16:00

MARIA FERREIRA SLIVKA

Idade: 87
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 16:00

AZRAEL RIBEIRO XAVIER

Idade: 0
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 15:30

EDVARD DOS PRAZERES

Idade: 91
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MEMORIAL DO VALE/JACAREI - SP - 09/09/2026 15:00

MARIA DA GRAÇA SANTOS

Idade: 88
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 09/09/2026 15:00

ANTONIO FERREIRA FILHO

Idade: 79
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 08/09/2026 das 23:59 às 13:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 13:30

MOZART PASSOS SILVA

Idade: 78
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 08/09/2026 das 21:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 09/09/2026 13:00

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA

Idade: 76
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 11:00

NATIMORTO (ARTHUR BASSI SILVA)

Idade: 0
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 09/09/2026 10:00

NADIR VICENTE DA SILVA - DESPOJOS

Idade: 70
Data de falecimento: 18/05/2022

Velório:

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 09/09/2026 10:00

NATIMORTO (ARTHUR BASSI SILVA)

Idade: 0
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 09/09/2026 10:00

JOSE PEREIRA SERPA

Idade: 75
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 08/09/2026 das 22:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP - 09/09/2026 10:00

Esdra Paes

Idade: 82
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 09/09/2026 10:00

ANTONIO JAIR DA SILVA

Idade: 64
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório:
MUNICIPAL DE SÃO FCO. XAVIER

Sepultamento:
CEMITÉRIO MUN. DE S.FCO.XAVIER/SJC-SP - 09/09/2026 08:30

KEVIN HUDSON DONIZETTI BATISTA

Idade: 20
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 09/09/2026 08:15

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