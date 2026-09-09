O Oba Hortifruti inaugura sua primeira loja em Taubaté no dia 23 de setembro, com uma operação que chega à cidade gerando 150 empregos. A unidade, localizada na avenida Carlos Pedroso da Silveira, em Quiririm, será a maior da rede, com 2.164,20 m² de área de vendas e 168 vagas de estacionamento.
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A abertura está marcada para as 9h e representa também a expansão do Oba Hortifruti pelo Vale do Paraíba. A rede já mantém uma unidade em São José dos Campos e, agora, amplia sua presença regional com a chegada a Taubaté.
A nova loja aposta no conceito Farm, inspirado no ambiente das fazendas e desenvolvido para combinar produtos frescos, variedade, qualidade e praticidade.
A proposta aparece tanto na organização dos setores quanto na decoração, que utiliza elementos visuais, texturas e personagens para criar um ambiente mais leve e acolhedor para os consumidores.
Entre os destaques está o setor de assados, integrado à rotisseria e instalado próximo ao açougue. O espaço terá opções de carnes bovinas, suínas e aves, pensadas tanto para as refeições do dia a dia quanto para ocasiões especiais.
A unidade também contará com hortifruti, açougue, peixaria, padaria, frios, adega, mercearia, feira limpa, produtos orientais e rotisseria. A marca própria Oba Bem Querer completa o mix, com produtos selecionados pela rede com foco em sabor, praticidade e qualidade.
Na ambientação, personagens como a Banana Esportista, o Sapo Cantor e a família de ursos músicos reforçam a proposta lúdica do conceito Farm, especialmente para famílias que visitarem a nova unidade.
Aproximação
Para Janaína Borges, diretora de Marketing do Oba Hortifruti, a inauguração é uma oportunidade de aproximar a marca dos moradores de Taubaté e apresentar o modelo de experiência adotado pela rede.
“Queremos que o primeiro contato dos moradores de Taubaté com o Oba traduza aquilo que buscamos oferecer todos os dias: frescor, qualidade, variedade e uma experiência de compra acolhedora”, afirma.
Segundo Alex Brito, CEO do Oba Hortifruti, a escolha de Taubaté está relacionada à estratégia de expansão da empresa. Para ele, a presença na cidade fortalece a atuação da rede no Vale do Paraíba e amplia o alcance da marca na região.
Além dos 150 empregos gerados com a chegada da unidade, a loja terá 168 vagas de estacionamento, sendo cinco para motocicletas, cinco preferenciais e cinco para bicicletas.
O Oba Hortifruti de Taubaté funcionará todos os dias, das 7h às 22h, e também oferecerá canais de compra e entrega para os clientes.
SERVIÇO
Oba Hortifruti Taubaté
Inauguração: 23 de setembro, às 9h
Endereço: Avenida Carlos Pedroso da Silveira, 4800 - Quiririm - Taubaté (SP)
Funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h
Delivery: segunda-feira a sábado, das 7h às 21h
iFood: das 7h às 21h
Rappi: das 7h às 22h