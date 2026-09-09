O Oba Hortifruti inaugura sua primeira loja em Taubaté no dia 23 de setembro, com uma operação que chega à cidade gerando 150 empregos. A unidade, localizada na avenida Carlos Pedroso da Silveira, em Quiririm, será a maior da rede, com 2.164,20 m² de área de vendas e 168 vagas de estacionamento.

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A abertura está marcada para as 9h e representa também a expansão do Oba Hortifruti pelo Vale do Paraíba. A rede já mantém uma unidade em São José dos Campos e, agora, amplia sua presença regional com a chegada a Taubaté.