10 de setembro de 2026
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jacareí intensifica ações contra escorpiões em setembro

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/PMJ
Jacareí organiza cronograma de busca ativa de escorpiões
Jacareí organiza cronograma de busca ativa de escorpiões

A Prefeitura de Jacareí intensifica, ao longo de setembro, as ações de prevenção e controle de escorpiões no município. Os bairros Vila Branca, Pedregulho, Jardim Esperança, Parque dos Sinos e Jardim Marcondes receberão ações de busca diurna e noturna ao longo do mês, em escolas e áreas verdes.

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O departamento de Vigilância em Saúde monitora diariamente os registros de aparecimento dos animais e as solicitações da população registradas nos canais oficiais. Os técnicos avaliam cada caso e definem as medidas necessárias, que podem incluir vistorias, buscas ativas durante o dia e à noite, orientações aos moradores e recolhimento de escorpiões, quando encontrados. As informações coletadas durante as ações também orientam as estratégias de monitoramento e controle em cada área.

Cronograma de setembro

9/9: busca ativa diurna e noturna em área verde do bairro Villa Branca;

  • 14/9: busca ativa diurna em área verde do bairro Santana do Pedregulho;

  • 16/9: busca ativa noturna na EMEI Professora Irineu Idalgo Sanches Filho, no Jardim Esperança;

    • 21/9: busca ativa diurna e noturna em área verde do bairro Parque dos Sinos;

  • 23/9: busca ativa noturna na EMEF Professora Silvia Aparecida Rezende Barreto, no Jardim Esperança;

  • 28/9: busca ativa diurna na Rodoviária de Jacareí, no Jardim Marcondes;

  • 29/9: busca ativa noturna no Complexo Educacional Paulo Freire, no Jardim Marcondes.

    • As buscas ativas diurnas são realizadas em áreas verdes, enquanto as noturnas ocorrem em locais de grande circulação de pessoas.

    Prevenção

    A Secretaria de Saúde reforça que a participação da população é fundamental para reduzir o risco de aparecimento de escorpiões. Medidas simples ajudam a eliminar possíveis abrigos dos animais e de sua principal fonte de alimento, as baratas.

    Dentro de casas e apartamentos, a orientação é utilizar telas em ralos, pias e tanques, vedar frestas em pisos, rodapés, paredes e muros, manter camas e berços afastados das paredes e verificar roupas, calçados e toalhas antes de utilizá-los.

    Nas áreas externas, é importante manter quintais e jardins limpos, sem acúmulo de entulho ou lixo, armazenar o lixo em sacos bem fechados, manter a grama aparada e utilizar luvas e botas ao manusear entulhos, materiais de construção ou realizar atividades de jardinagem.

    O Ministério da Saúde não recomenda o uso de inseticidas para o controle de escorpiões, pois esses produtos não apresentam eficácia comprovada e podem aumentar o risco de acidentes.

    Em caso de avistamento

    Ao encontrar um escorpião, a orientação é não manipular o animal. O morador deve registrar a ocorrência pelos canais oficiais da Prefeitura. As solicitações podem ser feitas pelo Atende Bem, presencialmente na Praça dos Três Poderes, 73, no Centro, ou pela internet, e pela Central de Atendimento ao Cidadão, pelos telefones 0800 016 3010 ou 156.

    Em caso de picada

    Em caso de picada, a orientação é procurar imediatamente atendimento na UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz, localizada na avenida Davi Monteiro Lino, s/nº, no Centro. A unidade é referência municipal para acidentes com escorpiões e dispõe de soro antiescorpiônico.

    O atendimento rápido é essencial para reduzir o risco de complicações e garantir o tratamento adequado. Não é necessário aguardar o aparecimento de sintomas, como dor intensa, vômitos ou sudorese.

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