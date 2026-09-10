A Prefeitura de Jacareí intensifica, ao longo de setembro, as ações de prevenção e controle de escorpiões no município. Os bairros Vila Branca, Pedregulho, Jardim Esperança, Parque dos Sinos e Jardim Marcondes receberão ações de busca diurna e noturna ao longo do mês, em escolas e áreas verdes.
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O departamento de Vigilância em Saúde monitora diariamente os registros de aparecimento dos animais e as solicitações da população registradas nos canais oficiais. Os técnicos avaliam cada caso e definem as medidas necessárias, que podem incluir vistorias, buscas ativas durante o dia e à noite, orientações aos moradores e recolhimento de escorpiões, quando encontrados. As informações coletadas durante as ações também orientam as estratégias de monitoramento e controle em cada área.
Cronograma de setembro
9/9: busca ativa diurna e noturna em área verde do bairro Villa Branca;
14/9: busca ativa diurna em área verde do bairro Santana do Pedregulho;
16/9: busca ativa noturna na EMEI Professora Irineu Idalgo Sanches Filho, no Jardim Esperança;
21/9: busca ativa diurna e noturna em área verde do bairro Parque dos Sinos;
23/9: busca ativa noturna na EMEF Professora Silvia Aparecida Rezende Barreto, no Jardim Esperança;
28/9: busca ativa diurna na Rodoviária de Jacareí, no Jardim Marcondes;
29/9: busca ativa noturna no Complexo Educacional Paulo Freire, no Jardim Marcondes.
As buscas ativas diurnas são realizadas em áreas verdes, enquanto as noturnas ocorrem em locais de grande circulação de pessoas.
Prevenção
A Secretaria de Saúde reforça que a participação da população é fundamental para reduzir o risco de aparecimento de escorpiões. Medidas simples ajudam a eliminar possíveis abrigos dos animais e de sua principal fonte de alimento, as baratas.
Dentro de casas e apartamentos, a orientação é utilizar telas em ralos, pias e tanques, vedar frestas em pisos, rodapés, paredes e muros, manter camas e berços afastados das paredes e verificar roupas, calçados e toalhas antes de utilizá-los.
Nas áreas externas, é importante manter quintais e jardins limpos, sem acúmulo de entulho ou lixo, armazenar o lixo em sacos bem fechados, manter a grama aparada e utilizar luvas e botas ao manusear entulhos, materiais de construção ou realizar atividades de jardinagem.
O Ministério da Saúde não recomenda o uso de inseticidas para o controle de escorpiões, pois esses produtos não apresentam eficácia comprovada e podem aumentar o risco de acidentes.
Em caso de avistamento
Ao encontrar um escorpião, a orientação é não manipular o animal. O morador deve registrar a ocorrência pelos canais oficiais da Prefeitura. As solicitações podem ser feitas pelo Atende Bem, presencialmente na Praça dos Três Poderes, 73, no Centro, ou pela internet, e pela Central de Atendimento ao Cidadão, pelos telefones 0800 016 3010 ou 156.
Em caso de picada
Em caso de picada, a orientação é procurar imediatamente atendimento na UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz, localizada na avenida Davi Monteiro Lino, s/nº, no Centro. A unidade é referência municipal para acidentes com escorpiões e dispõe de soro antiescorpiônico.
O atendimento rápido é essencial para reduzir o risco de complicações e garantir o tratamento adequado. Não é necessário aguardar o aparecimento de sintomas, como dor intensa, vômitos ou sudorese.