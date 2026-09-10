A Prefeitura de Jacareí intensifica, ao longo de setembro, as ações de prevenção e controle de escorpiões no município. Os bairros Vila Branca, Pedregulho, Jardim Esperança, Parque dos Sinos e Jardim Marcondes receberão ações de busca diurna e noturna ao longo do mês, em escolas e áreas verdes.

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O departamento de Vigilância em Saúde monitora diariamente os registros de aparecimento dos animais e as solicitações da população registradas nos canais oficiais. Os técnicos avaliam cada caso e definem as medidas necessárias, que podem incluir vistorias, buscas ativas durante o dia e à noite, orientações aos moradores e recolhimento de escorpiões, quando encontrados. As informações coletadas durante as ações também orientam as estratégias de monitoramento e controle em cada área.

Cronograma de setembro