A Defesa Civil colocou São Sebastião em estado de atenção devido aos elevados volumes de chuva registrados nos últimos dias e à previsão de continuidade das instabilidades. O encharcamento do solo, especialmente em áreas de encosta, causa preocupação quanto ao risco de deslizamentos.

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Acumulados superiores a 100 milímetros registrados nos últimos três dias exigem atenção especial nas áreas de encosta. Os maiores volumes de chuva têm sido registrados na Costa Sul.