A Defesa Civil colocou São Sebastião em estado de atenção devido aos elevados volumes de chuva registrados nos últimos dias e à previsão de continuidade das instabilidades. O encharcamento do solo, especialmente em áreas de encosta, causa preocupação quanto ao risco de deslizamentos.
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Acumulados superiores a 100 milímetros registrados nos últimos três dias exigem atenção especial nas áreas de encosta. Os maiores volumes de chuva têm sido registrados na Costa Sul.
As equipes permanecem de prontidão para possíveis ocorrências, já que a previsão indica chuva moderada a forte nas próximas horas. Uma nova frente fria deve manter o tempo nublado e chuvoso e provocar nova queda nas temperaturas.
Rajadas de vento também podem provocar agitação marítima, transtornos na operação da balsa, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia.
Previsão do tempo
Para sexta-feira (11), a previsão é de tempo predominantemente nublado, com períodos de sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva forte.
No sábado (12), as condições permanecem instáveis com o avanço de uma nova frente fria. O sistema deve favorecer chuva de fraca a moderada, queda nas temperaturas e rajadas de vento de aproximadamente 60 km/h, com direção sul/sudoeste.
Como medida preventiva, o simulado de evacuação de área de risco previsto para esta quinta-feira (10), em Boiçucanga, na Costa Sul, foi suspenso.