O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), mantido pela Fundhas, está oferecendo 2 mil vagas em cursos gratuitos na modalidade de educação a distância, permitindo que os alunos conciliem a formação com a rotina de trabalho e outras atividades.

São quatro opções de cursos, com 500 vagas cada: Assistente de Logística, Marketing Digital, Rotinas de RH e Legislação Trabalhista e Gestão de Projetos. As formações contemplam diferentes áreas do mercado e podem contribuir tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais que desejam atualizar seus conhecimentos.

As inscrições podem ser realizadas até 28 de setembro, pela página do programa Qualifica São José no site da Prefeitura ou pela Central 156, por telefone, site e aplicativo. As aulas têm início previsto para 2 de outubro.

A iniciativa reforça o trabalho desenvolvido pela Fundhas na formação e preparação de pessoas para o mundo do trabalho. Por meio do Cephas, a instituição amplia o acesso à educação profissional e oferece aos moradores de São José oportunidades de desenvolver competências alinhadas às necessidades do mercado.

A oferta de cursos a distância também amplia o alcance da qualificação, permitindo que mais pessoas tenham acesso à formação sem precisar se deslocar diariamente para uma unidade de ensino. É uma alternativa que alia gratuidade, flexibilidade e formação profissional.

Os cursos desta edição contemplam áreas presentes em diferentes setores da economia. Logística, marketing digital, recursos humanos e gestão de projetos são campos que exigem profissionais preparados e constantemente atualizados, tornando a qualificação uma importante ferramenta para quem busca novas possibilidades profissionais.