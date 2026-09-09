O Corpo de Bombeiros de Ubatuba terá uma nova base no bairro do Sumaré. O início oficial da construção será marcado por uma solenidade de lançamento da pedra fundamental nesta quarta-feira (9), às 16h.
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A nova unidade será construída na Rodovia Governador Mário Covas, no km 47,8, ao lado da base da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O projeto visa acomodar o efetivo, as viaturas e os equipamentos utilizados nos atendimentos. A localização deve facilitar o deslocamento das equipes e contribuir para a redução do tempo de resposta às ocorrências em diferentes regiões do município.
A Prefeitura de Ubatuba é parceira do Estado de São Paulo na implantação da nova unidade. Para viabilizar a construção, o município autorizou a cessão de uma área pública de aproximadamente 2.768 metros quadrados ao Estado.