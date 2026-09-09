Um homem foi encontrado morto com um ferimento que pode ter sido provocado por disparo de arma de fogo na Via Cambuí, em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (8). O corpo estava dentro de uma canaleta de escoamento de água, próxima a uma área de mata, no bairro Vista Verde.

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O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida e é investigado pela Polícia Civil, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A ocorrência foi registrada às 20h43, perto da garagem de uma empresa de ônibus.