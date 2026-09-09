Um homem foi encontrado morto com um ferimento que pode ter sido provocado por disparo de arma de fogo na Via Cambuí, em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (8). O corpo estava dentro de uma canaleta de escoamento de água, próxima a uma área de mata, no bairro Vista Verde.
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O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida e é investigado pela Polícia Civil, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A ocorrência foi registrada às 20h43, perto da garagem de uma empresa de ônibus.
Até a elaboração do boletim de ocorrência, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente confirmada.
Corpo foi encontrado em canaleta na Via Cambuí
Segundo o registro policial, uma equipe do Corpo de Bombeiros retornava de outro atendimento quando foi abordada por um jovem, que informou ter visto um corpo caído em uma canaleta destinada ao escoamento de águas pluviais às margens da Via Cambuí.
Os bombeiros foram até o ponto indicado e acionaram a Polícia Militar.
Quando as equipes chegaram, encontraram o homem dentro da canaleta, perto de uma área de mata localizada nos fundos do estabelecimento. Uma equipe médica esteve no local e constatou a morte.
Não havia testemunhas presenciais no momento da chegada dos policiais.
O boletim também registra que os agentes não identificaram sinais evidentes de que o corpo tivesse sido arrastado até a canaleta.
Polícia apura relato sobre dois homens
Uma informação repassada durante o atendimento também deverá ser investigada.
Segundo o relato recebido pelos policiais, dois homens que fariam a segurança patrimonial da região estariam próximos ao corpo e o iluminavam. Ao perceberem a aproximação do jovem que encontrou a vítima, eles teriam entrado rapidamente em um veículo e deixado o local.
A informação, porém, não foi presenciada pelos policiais militares. O registro deixa claro que os agentes tomaram conhecimento da situação apenas por meio do relato recebido durante o acionamento.
O boletim também não identifica os dois homens e não aponta, até o momento, qualquer relação deles com a morte.
A circunstância deverá ser esclarecida pelo Deic durante a investigação.
Homem tinha ferimento de tiro?
Um exame superficial realizado no local identificou uma lesão na região da nádega direita considerada compatível, em tese, com disparo de arma de fogo.
A causa da morte, entretanto, ainda depende dos exames periciais e do laudo necroscópico.
A Polícia Civil requisitou exame no IML (Instituto Médico-Legal) para identificar as lesões, determinar a causa da morte e auxiliar na reconstrução do que aconteceu.
A área foi preservada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica.
Objetos são encontrados perto do corpo
Durante a perícia, policiais e peritos localizaram alguns objetos nas proximidades do homem.
Entre os materiais estavam um alicate, um rolo de fio e uma cartela de comprimidos. Também foi encontrado um invólucro contendo uma substância branca em pó com aparência semelhante à cocaína. O material foi apreendido e encaminhado para análise.
A Polícia Civil, no entanto, ainda não pode afirmar que a substância seja cocaína. A identificação definitiva depende do exame pericial.
Da mesma forma, a presença desses objetos no local não permite, neste momento, determinar a motivação do homicídio ou estabelecer uma ligação deles com o crime.
Vítima ainda não foi oficialmente identificada
O homem permanecia registrado como “desconhecido” na segunda edição do boletim de ocorrência, emitida às 4h16 desta quarta-feira (9). A polícia, porém, já tinha uma possível identificação.
Segundo o registro, policiais militares consultaram uma fotografia da vítima no sistema Muralha Paulista, que apresentou um possível resultado.
A identidade, entretanto, ainda precisava ser confirmada por profissional habilitado, como um papiloscopista. Por isso, a Polícia Civil requisitou exames periciais para confirmar quem é o homem morto na Via Cambuí.
Deic investiga o homicídio
O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida. A investigação deverá buscar esclarecer quem matou a vítima, qual foi a motivação e em que circunstâncias o homem foi levado ou chegou ao local onde foi encontrado.
Os exames do corpo e dos objetos recolhidos também deverão ajudar os investigadores a reconstruir a dinâmica do crime.
Até o momento, não há informação oficial sobre suspeitos presos.