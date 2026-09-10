Um equipamento autopropelido (conhecido popularmente como 'moto elétrica') foi flagrado a 61 km/h, quase o dobro da velocidade máxima permitida para esse tipo de veículo, durante uma fiscalização realizada na avenida Linneu de Moura, em São José dos Campos. A operação ocorreu na última sexta-feira (4) e terminou com seis equipamentos apreendidos por irregularidades.

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O limite de velocidade para os autopropelidos é de 32 km/h. Durante a ação, os agentes utilizaram pela primeira vez um medidor portátil destinado à fiscalização da velocidade desses equipamentos. Antes, as medições eram realizadas apenas com radar estático, popularmente conhecido como pistola a laser.