Dez autuações foram registradas durante uma operação integrada de fiscalização em estabelecimentos de desmonte de veículos em Taubaté. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) em conjunto com o Detran-SP, na quinta-feira (3). Ao todo, cinco estabelecimentos foram vistoriados.

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Entre as irregularidades encontradas estavam o armazenamento de peças proibidas na área de estoque, o acúmulo de materiais destinados ao descarte sem a devida destinação final, a desmontagem de veículos sem emissão de nota fiscal e a ausência de laudo técnico exigido para a atividade. Todos os estabelecimentos estavam em funcionamento no momento da fiscalização.