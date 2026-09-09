09 de setembro de 2026
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IRREGULARIDADES

Cinco locais de desmonte de veículos são autuados em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Operação registrou dez autuações em Taubaté
Operação registrou dez autuações em Taubaté

Dez autuações foram registradas durante uma operação integrada de fiscalização em estabelecimentos de desmonte de veículos em Taubaté. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) em conjunto com o Detran-SP, na quinta-feira (3). Ao todo, cinco estabelecimentos foram vistoriados.

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Entre as irregularidades encontradas estavam o armazenamento de peças proibidas na área de estoque, o acúmulo de materiais destinados ao descarte sem a devida destinação final, a desmontagem de veículos sem emissão de nota fiscal e a ausência de laudo técnico exigido para a atividade. Todos os estabelecimentos estavam em funcionamento no momento da fiscalização.

A iniciativa fez parte da Operação Ferro-Velho, que verifica estabelecimentos de reciclagem e ferros-velhos com o objetivo de combater irregularidades e a receptação de materiais de origem ilícita, especialmente fios e cabos de cobre furtados. 

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