Um homem foi preso em flagrante após furtar uma motocicleta e entrar em contato com a vítima para pedir uma recompensa em troca da devolução do veículo. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (8), por volta das 14h50, na rua Professor Mário Cardoso Franco, na região central de Taubaté.

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A Polícia Militar foi acionada e intensificou o patrulhamento pela região após receber informações de que uma pessoa havia sido vista empurrando o veículo. A moto havia sido levada para a residência do suspeito, que posteriormente entrou em contato com a vítima e solicitou uma recompensa para devolvê-la.