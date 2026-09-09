09 de setembro de 2026
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ATRÁS DAS GRADES

Ladrão furta moto, pede recompensa e acaba preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Motocicleta é recuperada após furto em Taubaté
Motocicleta é recuperada após furto em Taubaté

Um homem foi preso em flagrante após furtar uma motocicleta e entrar em contato com a vítima para pedir uma recompensa em troca da devolução do veículo. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (8), por volta das 14h50, na rua Professor Mário Cardoso Franco, na região central de Taubaté.

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A Polícia Militar foi acionada e intensificou o patrulhamento pela região após receber informações de que uma pessoa havia sido vista empurrando o veículo. A moto havia sido levada para a residência do suspeito, que posteriormente entrou em contato com a vítima e solicitou uma recompensa para devolvê-la.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do furto e permitiram identificar o suspeito e localizar o veículo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Taubaté, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto de veículo, previsto no artigo 155 do Código Penal.

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