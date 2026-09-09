Vídeo mostra o local da colisão entre um ônibus e uma bicicleta que deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (9), no km 51 da BR-101, a Rio-Santos, em Ubatuba, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 6h50, no sentido Rio de Janeiro.

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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi registrada na faixa decrescente da rodovia. A vítima morreu no local. O trecho é considerado urbano.