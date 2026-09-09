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RIO-SANTOS

Ciclista morre após colisão com ônibus na BR-101, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ciclista morreu no local
Ciclista morreu no local

Uma colisão entre um ônibus e uma bicicleta deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (9), no km 51 da BR-101, a Rio-Santos, em Ubatuba, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 6h50, no sentido Rio de Janeiro.

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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi registrada na faixa decrescente da rodovia. A vítima morreu no local. O trecho é considerado urbano.

A concessionária RioSP informou que o Centro de Controle Operacional foi acionado às 7h14 para atender à ocorrência. Equipes de resgate foram deslocadas e constataram a morte da vítima.

Por causa do acidente, a faixa no sentido Rio de Janeiro precisou ser interditada para o trabalho das equipes e a realização da perícia. O tráfego foi desviado para a faixa no sentido contrário e pelo acostamento, provocando lentidão no trecho.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que levaram à colisão. A empresa responsável pelo transporte coletivo foi procurada para comentar o acidente.

A orientação aos motoristas é para reduzir a velocidade, manter atenção redobrada e respeitar a sinalização enquanto o atendimento permanece na rodovia.

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