Populares detiveram um homem após o roubo de um celular no bairro Mombaça, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (3). O suspeito fugiu a pé, mas foi perseguido pela vítima e por uma testemunha. Ele acabou interceptado após tropeçar e cair e foi contido até a chegada da GCM (Guarda Civil Municipal), que efetuou a prisão em flagrante.
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O roubo
Segundo o relato, a vítima chegava à residência da companheira quando foi abordada pelo homem, que perguntou as horas. No momento em que se virou para abrir o portão, o suspeito a segurou por trás, aplicou uma gravata e tentou retirar o celular.
Diante da agressão, a vítima entregou o aparelho, e o homem fugiu correndo.
Perseguição e desfecho
A vítima passou a segui-lo e pediu ajuda. Uma testemunha que presenciou o crime acompanhou a fuga com um veículo e conseguiu interceptá-lo em uma esquina. Outros populares ajudaram na contenção até a chegada dos agentes.
O CCO (Centro de Controle Operacional) acompanhou a movimentação pelas câmeras de monitoramento e apoiou a ação da GCM, que, ao chegar ao local, encontrou o homem já contido.
Ele foi encaminhado inicialmente ao Pronto-Socorro e, posteriormente, à delegacia, onde confessou o crime e permaneceu preso à disposição da Justiça. O celular, um Motorola, também foi localizado e apresentado à autoridade policial, embora estivesse danificado.