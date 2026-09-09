Populares detiveram um homem após o roubo de um celular no bairro Mombaça, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (3). O suspeito fugiu a pé, mas foi perseguido pela vítima e por uma testemunha. Ele acabou interceptado após tropeçar e cair e foi contido até a chegada da GCM (Guarda Civil Municipal), que efetuou a prisão em flagrante.

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O roubo

Segundo o relato, a vítima chegava à residência da companheira quando foi abordada pelo homem, que perguntou as horas. No momento em que se virou para abrir o portão, o suspeito a segurou por trás, aplicou uma gravata e tentou retirar o celular.