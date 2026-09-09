Os bairros Vista Verde, Novo Horizonte, Capão Grosso, Bom Retiro e Majestic, na região leste de São José dos Campos, recebem, entre esta quarta-feira (9) e sexta-feira (11), serviços de poda preventiva e modernização da rede elétrica.

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As ações são realizadas pela Prefeitura de São José dos Campos em parceria com a EDP, distribuidora de energia da região.