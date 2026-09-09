Os bairros Vista Verde, Novo Horizonte, Capão Grosso, Bom Retiro e Majestic, na região leste de São José dos Campos, recebem, entre esta quarta-feira (9) e sexta-feira (11), serviços de poda preventiva e modernização da rede elétrica.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As ações são realizadas pela Prefeitura de São José dos Campos em parceria com a EDP, distribuidora de energia da região.
O trabalho tem como objetivo reduzir os riscos de ocorrências na rede elétrica durante o período de chuvas e ventos intensos. Entre os serviços previstos estão a poda de árvores e vegetações que possam interferir na fiação, além da substituição e modernização de equipamentos da rede de distribuição.
Segundo a EDP, a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica está entre as principais causas de interrupções e oscilações no fornecimento de energia durante tempestades e ventanias. Esses incidentes podem provocar rompimento de cabos, queda de postes e danos aos equipamentos.