Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na tarde dessa terça-feira (8), na rua Sebastião Carneiro, no bairro Figueira, em Guaratinguetá. O Samu foi acionado às 16h03 para atender a ocorrência.
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Segundo o atendimento do Samu, a ocorrência inicialmente apontava três vítimas. Foram encaminhadas ao local uma Unidade de Suporte Avançado e uma Unidade de Suporte Básico.
Quando as equipes chegaram, o condutor de uma das motocicletas havia deixado o local. Permaneceram na via o condutor e a passageira da outra moto, um homem de 37 anos e uma mulher de 23 anos.
As duas vítimas apresentavam lesões leves e receberam os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, foram encaminhadas para uma unidade hospitalar para avaliação médica.