Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na tarde dessa terça-feira (8), na rua Sebastião Carneiro, no bairro Figueira, em Guaratinguetá. O Samu foi acionado às 16h03 para atender a ocorrência.

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Segundo o atendimento do Samu, a ocorrência inicialmente apontava três vítimas. Foram encaminhadas ao local uma Unidade de Suporte Avançado e uma Unidade de Suporte Básico.