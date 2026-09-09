Um homem procurado pela Justiça por estupro foi preso em Caçapava. A ação foi registrada na terça-feira (8) por policiais do GPR (Grupo de Pronta Resposta) do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), no bairro Vila Antônio Augusto.

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O suspeito foi avistado e abordado pela equipe, que constatou a existência de um mandado de prisão pelo crime de estupro, conforme o artigo 217 do Código Penal, com pena de 25 anos a cumprir.