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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem invade casa, agride mulher e criança e é preso em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Alesp
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso após invadir uma residência e agredir uma mulher e uma criança em Cruzeiro. A prisão ocorreu na terça-feira (8), no bairro Vila dos Comerciários.

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A polícia foi acionada pelo 190 e, no local, encontrou a vítima, que identificou o suspeito como seu ex-marido. Ela relatou que ele havia descumprido uma medida protetiva e invadido a residência. A mulher e a filha, menor de idade, foram agredidas.

Durante diligências, o suspeito foi localizado e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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