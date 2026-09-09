Um homem foi preso após invadir uma residência e agredir uma mulher e uma criança em Cruzeiro. A prisão ocorreu na terça-feira (8), no bairro Vila dos Comerciários.

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A polícia foi acionada pelo 190 e, no local, encontrou a vítima, que identificou o suspeito como seu ex-marido. Ela relatou que ele havia descumprido uma medida protetiva e invadido a residência. A mulher e a filha, menor de idade, foram agredidas.