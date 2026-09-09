Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada nessa terça-feira (8) por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe avistou o jovem, que tentou fugir após jogar uma sacola contendo drogas no chão, mas foi abordado. Com ele, foram apreendidos 481 pinos de cocaína, cinco porções de maconha e cinco tubos de crack, além de um aparelho celular e R$ 264 em dinheiro.