09 de setembro de 2026
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ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido com 481 pinos de cocaína em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões no Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá
Apreensões no Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada nessa terça-feira (8) por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe avistou o jovem, que tentou fugir após jogar uma sacola contendo drogas no chão, mas foi abordado. Com ele, foram apreendidos 481 pinos de cocaína, cinco porções de maconha e cinco tubos de crack, além de um aparelho celular e R$ 264 em dinheiro.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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