Um homem foi preso por furto qualificado em Caçapava após furtar e danificar objetos na sede da Associação de Aposentados e Pensionistas de Caçapava, localizada no bairro Vila Antônio Augusto Luiz. A ocorrência foi registrada por volta das 4h30 dessa terça-feira (8).
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A polícia foi acionada por uma moradora que ouviu barulhos vindos do interior do imóvel. A equipe acessou o local pelo muro divisório e flagrou o suspeito, que tentou fugir pelos fundos, saltando muros e atravessando uma chácara.
Após diligências, ele foi localizado e detido nas imediações da rua Santo Agostinho. O homem confessou ter invadido o local para furtar bens.
O estabelecimento apresentava sinais de arrombamento em um freezer. No local, também foram encontradas uma garrafa de vinho parcialmente consumida e outras bebidas separadas para serem levadas.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.