09 de setembro de 2026
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FURTO QUALIFICADO

Homem é preso por furtar a Associação de Aposentados em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso nas imediações da rua Santo Agostinho, em Caçapava
Homem foi preso nas imediações da rua Santo Agostinho, em Caçapava

Um homem foi preso por furto qualificado em Caçapava após furtar e danificar objetos na sede da Associação de Aposentados e Pensionistas de Caçapava, localizada no bairro Vila Antônio Augusto Luiz. A ocorrência foi registrada por volta das 4h30 dessa terça-feira (8).

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A polícia foi acionada por uma moradora que ouviu barulhos vindos do interior do imóvel. A equipe acessou o local pelo muro divisório e flagrou o suspeito, que tentou fugir pelos fundos, saltando muros e atravessando uma chácara.

Após diligências, ele foi localizado e detido nas imediações da rua Santo Agostinho. O homem confessou ter invadido o local para furtar bens.

O estabelecimento apresentava sinais de arrombamento em um freezer. No local, também foram encontradas uma garrafa de vinho parcialmente consumida e outras bebidas separadas para serem levadas.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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