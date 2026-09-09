Um homem foi preso por furto qualificado em Caçapava após furtar e danificar objetos na sede da Associação de Aposentados e Pensionistas de Caçapava, localizada no bairro Vila Antônio Augusto Luiz. A ocorrência foi registrada por volta das 4h30 dessa terça-feira (8).

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A polícia foi acionada por uma moradora que ouviu barulhos vindos do interior do imóvel. A equipe acessou o local pelo muro divisório e flagrou o suspeito, que tentou fugir pelos fundos, saltando muros e atravessando uma chácara.