Três homens procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar em diferentes pontos de São José dos Campos nesta terça-feira (8). As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Paulista e Altos de Santana e na região da Via Oeste.

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A primeira prisão ocorreu durante a manhã, após o CSI (Centro de Segurança Integrada) informar, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que um homem com características semelhantes às de uma pessoa procurada pela Justiça havia sido localizado na rodoviária Frederico Ozanam, no Jardim Paulista. No terminal, uma equipe abordou o suspeito e, após consulta aos dados, constatou a existência de um mandado de prisão civil pendente de cumprimento.