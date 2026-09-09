Três homens procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar em diferentes pontos de São José dos Campos nesta terça-feira (8). As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Paulista e Altos de Santana e na região da Via Oeste.
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A primeira prisão ocorreu durante a manhã, após o CSI (Centro de Segurança Integrada) informar, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que um homem com características semelhantes às de uma pessoa procurada pela Justiça havia sido localizado na rodoviária Frederico Ozanam, no Jardim Paulista. No terminal, uma equipe abordou o suspeito e, após consulta aos dados, constatou a existência de um mandado de prisão civil pendente de cumprimento.
Durante a tarde, outro homem procurado pela Justiça foi preso na rua Piraquara Club. Segundo a Polícia Militar, o CSI havia informado sobre um possível condutor procurado que estaria circulando em um veículo pela região da Via Oeste. A equipe iniciou o patrulhamento, localizou o suspeito e confirmou a existência de um mandado de prisão civil contra ele.
Já por volta das 18h20, policiais abordaram um homem em atitude suspeita na rua Monte das Oliveiras, no bairro Altos de Santana. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. No entanto, durante a consulta aos antecedentes, os policiais constataram que o homem era procurado pela Justiça por descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
Os três foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.