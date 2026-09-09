Um homem foi preso ao transportar um vaso com uma planta de maconha em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jardim Jussara, na noite de terça-feira (8).

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Policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela rua Waldir Gaioso quando abordaram o suspeito, que carregava o vaso. Aos policiais, ele afirmou que havia recebido a planta do tio, que confirmou a versão.