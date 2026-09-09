09 de setembro de 2026
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Tio e sobrinho são presos com pé de maconha em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Pé de maconha apreendido no Jardim Jussara, em São José dos Campos
Pé de maconha apreendido no Jardim Jussara, em São José dos Campos

Um homem foi preso ao transportar um vaso com uma planta de maconha em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jardim Jussara, na noite de terça-feira (8).

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Policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela rua Waldir Gaioso quando abordaram o suspeito, que carregava o vaso. Aos policiais, ele afirmou que havia recebido a planta do tio, que confirmou a versão.

A equipe realizou uma vistoria na residência do tio, mas nenhum material ilícito foi encontrado no local.

Os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

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