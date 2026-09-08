Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo, que oferece cursos gratuitos com início previsto para 2027. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de setembro.

As oportunidades são destinadas exclusivamente a moradores de Taubaté e contemplam vagas e cadastro reserva em diferentes áreas artísticas. O processo seletivo oferece opções de formação em Artes Visuais, Ballet/Dança, Música, Canto e Teatro.

Cada candidato poderá se inscrever em até dois cursos de áreas diferentes. A exceção é para a área de Dança, na qual será permitida a inscrição em dois cursos da mesma área.

Como fazer a inscrição