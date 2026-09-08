Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo, que oferece cursos gratuitos com início previsto para 2027. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de setembro.
As oportunidades são destinadas exclusivamente a moradores de Taubaté e contemplam vagas e cadastro reserva em diferentes áreas artísticas. O processo seletivo oferece opções de formação em Artes Visuais, Ballet/Dança, Música, Canto e Teatro.
Cada candidato poderá se inscrever em até dois cursos de áreas diferentes. A exceção é para a área de Dança, na qual será permitida a inscrição em dois cursos da mesma área.
Como fazer a inscrição
O processo de inscrição é realizado exclusivamente pela internet. O edital reúne todas as informações sobre o processo seletivo, além do formulário de inscrição e das orientações para os testes de aptidão.
Os candidatos também poderão consultar o agendamento dos testes, com indicação de data e horário. Essa etapa estará disponível a partir de 9 de outubro.
O edital, o formulário de inscrição e as demais informações podem ser acessados pelo link oficial:
Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo — Prefeitura de Taubaté
Candidato deve escolher período do teste
No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o período em que pretende realizar o teste do processo seletivo.
De acordo com as regras divulgadas, o período escolhido deverá ser mantido caso o candidato seja aprovado e avance para a etapa de efetivação da matrícula.
A seleção é voltada para quem deseja iniciar uma formação artística gratuita em 2027, com opções que abrangem diferentes modalidades e linguagens culturais.