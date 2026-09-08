A nova unidade móvel de ressonância magnética começa a atender pacientes nesta sexta-feira (11), ampliando a oferta de exames pela rede pública. O equipamento permanecerá durante dois meses no local e tem capacidade prevista para realizar aproximadamente 800 procedimentos no período.
O Ressomóvel ficará instalado no Centro da Juventude, na Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, em São José dos Campos. Os atendimentos serão realizados todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados.
De segunda a sexta-feira, o serviço funcionará das 7h20 às 19h. Aos sábados, o atendimento será das 7h20 às 18h, enquanto aos domingos ocorrerá das 8h40 às 16h30.
Quem poderá fazer o exame
Os pacientes não precisarão procurar diretamente a unidade para marcar o procedimento. Os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio da Secretaria de Saúde, de acordo com os protocolos e critérios estabelecidos pela rede municipal.
A estratégia tem como objetivo facilitar o acesso à ressonância magnética e reduzir o tempo de espera por exames. Com a ampliação da oferta, a expectativa é agilizar a investigação de doenças e, consequentemente, o início ou a continuidade dos tratamentos indicados pelos profissionais de saúde.
A estrutura montada para receber os pacientes contará com recepção, sanitários, área coberta e espaço adequado para pessoas com mobilidade reduzida.
Equipamento amplia oferta de exames
A chegada da unidade móvel faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura para aumentar a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde. A estratégia inclui a ampliação da oferta de exames, consultas com especialistas e cirurgias.
Desde o início de 2025, o município também implementou iniciativas como o Corujão da Saúde, além de ampliar ações de transformação digital, estabelecer parcerias com hospitais, instituições e clínicas particulares e lançar novos editais para aumentar a oferta de serviços.
Entre as medidas estão ainda a otimização dos recursos disponíveis, a revisão dos critérios de prioridade clínica e articulações com os governos estadual e federal.
A Prefeitura também vem anunciando outras ações para reduzir filas na rede pública, incluindo a ampliação de exames de imagem e consultas especializadas.