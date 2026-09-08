A nova unidade móvel de ressonância magnética começa a atender pacientes nesta sexta-feira (11), ampliando a oferta de exames pela rede pública. O equipamento permanecerá durante dois meses no local e tem capacidade prevista para realizar aproximadamente 800 procedimentos no período.

O Ressomóvel ficará instalado no Centro da Juventude, na Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, em São José dos Campos. Os atendimentos serão realizados todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados.

De segunda a sexta-feira, o serviço funcionará das 7h20 às 19h. Aos sábados, o atendimento será das 7h20 às 18h, enquanto aos domingos ocorrerá das 8h40 às 16h30.

Quem poderá fazer o exame