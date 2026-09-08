Começa nesta quarta-feira (9) a Feira LogVale 2026, evento que reúne empresas, especialistas, startups e representantes do poder público para discutir os principais desafios e oportunidades da logística e do comércio exterior. A programação segue até quinta-feira (10), com palestras, debates, exposição e espaços destinados à geração de negócios.
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Realizada no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em São José dos Campos, a feira terá entrada gratuita mediante inscrição. A programação foi organizada para aproximar profissionais de diferentes áreas da cadeia logística e apresentar tendências que podem impactar o setor nos próximos anos.
A abertura da LogVale 2026 está marcada para as 8h, com uma recepção aos participantes. Às 8h40, ocorre a abertura oficial, seguida pela palestra de Ronei Gianzmann, CEO da Moveinfra, que falará sobre as oportunidades e os desafios relacionados à infraestrutura de transporte do Vale do Paraíba.
Às 11h, uma mesa de debate vai discutir as transformações no setor, com foco em investimentos, inovação e liderança no futuro da logística.
Durante a tarde, a programação aborda temas como o cenário nacional de sinistralidade no transporte rodoviário de cargas e os efeitos da geopolítica sobre as operações logísticas das empresas instaladas na região.
Inteligência artificial ganha espaço na programação
Na quinta-feira (10), as atividades começam às 9h com uma palestra de Kéren Amadei, executiva de vendas da Logcomex. Ela abordará o uso de agentes de inteligência artificial na gestão da cadeia de suprimentos e as mudanças provocadas pela tecnologia nos processos operacionais.
A programação também terá debates sobre o avanço estratégico das ferrovias e a integração logística no interior de São Paulo. Outro tema será o futuro da logística no Porto de São Sebastião, além das perspectivas para a carga aérea internacional movimentada pelo Vale do Paraíba.
Às 14h, o encerramento da programação de conteúdo ficará a cargo de Moabe Eloi, fundador e CEO da Teo Consultoria. Ele falará sobre a reforma tributária e seus possíveis impactos nos créditos, custos e na competitividade dos setores de logística e comércio exterior.
Feira também terá espaço para negócios
Além das palestras e debates, a LogVale 2026 contará com expositores e áreas destinadas ao networking. A proposta é aproximar visitantes, empresas, investidores e instituições ligadas ao setor.
Segundo a organização, o encontro busca estimular a troca de conhecimento, apresentação de novas tecnologias e criação de oportunidades de negócios, reunindo diferentes segmentos que fazem parte da cadeia logística.
A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição. Os interessados podem fazer o cadastro pelo site oficial do Parque de Inovação Tecnológica.