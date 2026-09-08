Começa nesta quarta-feira (9) a Feira LogVale 2026, evento que reúne empresas, especialistas, startups e representantes do poder público para discutir os principais desafios e oportunidades da logística e do comércio exterior. A programação segue até quinta-feira (10), com palestras, debates, exposição e espaços destinados à geração de negócios.

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Realizada no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em São José dos Campos, a feira terá entrada gratuita mediante inscrição. A programação foi organizada para aproximar profissionais de diferentes áreas da cadeia logística e apresentar tendências que podem impactar o setor nos próximos anos.