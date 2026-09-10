Uma mulher de 45 anos foi morta e teve o corpo esquartejado dentro da casa de um homem com quem havia marcado um encontro. O crime veio à tona depois que amigas da vítima registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento, diante da falta de notícias após ela sair para encontrar o suspeito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Medianeira, no oeste do Paraná. A vítima, Rosemar Vinck, conhecida como Rose, trabalhava como garota de programa e havia combinado previamente um horário e o valor do encontro com Stenio Biesdorf Martendal, que tinha 23 anos na época e era estudante universitário.
Amigas procuraram a polícia após desaparecimento
Segundo informações da Polícia Civil do Paraná, Rosemar foi até a residência do suspeito em um carro de aplicativo. Como não voltou a dar notícias, amigas da mulher ficaram preocupadas e procuraram as autoridades.
Durante as diligências, os investigadores conseguiram rastrear o celular da vítima até o endereço de Stenio, localizado no bairro Condá.
Quando chegaram ao imóvel, os policiais encontraram o suspeito nervoso e com marcas pelo corpo e manchas de sangue.
Dentro da casa, os investigadores localizaram o corpo de Rosemar. Partes estavam dentro de um recipiente com soda cáustica, enquanto a cabeça e o tronco haviam sido colocados em um saco plástico.
Polícia diz que suspeito tentou destruir vestígios
Conforme a investigação, o suspeito teria iniciado um processo de saponificação, uma reação química que pode transformar a gordura em uma substância semelhante ao sabão.
De acordo com a Polícia Civil, a técnica teria sido utilizada na tentativa de destruir vestígios do crime e dificultar a identificação dos restos mortais.
Stenio foi preso em flagrante aproximadamente 24 horas após o crime. Inicialmente, ele foi autuado por feminicídio e ocultação de cadáver.
Suspeito alegou discussão sobre pagamento
Segundo a Polícia Civil, Stenio confessou o assassinato durante o interrogatório. Ele teria afirmado que a discussão começou após uma discordância sobre o valor cobrado pelo programa.
Ainda conforme o relato apresentado pelo suspeito, Rosemar teria ameaçado denunciá-lo por estupro caso ele não pagasse a quantia que ela cobrava. O homem afirmou que teria “perdido a cabeça” durante a discussão.
A versão apresentada por Stenio faz parte dos elementos reunidos na investigação e deverá ser analisada durante o processo judicial.
Ministério Público denunciou réu
Em fevereiro de 2025, o Ministério Público do Paraná apresentou denúncia contra Stenio pelo crime de homicídio qualificado, com as qualificadoras de feminicídio e emprego de meio cruel. Ele também responde por ocultação de cadáver na modalidade tentada.
Para a Promotoria, o assassinato teria sido cometido por discriminação de gênero.
A Justiça aceitou a denúncia e Stenio passou à condição de réu. Ele permanece preso preventivamente e aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri.
O caso deverá ser levado aos jurados, que serão responsáveis por decidir sobre a responsabilidade criminal do acusado.