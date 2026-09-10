Uma mulher de 45 anos foi morta e teve o corpo esquartejado dentro da casa de um homem com quem havia marcado um encontro. O crime veio à tona depois que amigas da vítima registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento, diante da falta de notícias após ela sair para encontrar o suspeito.

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O caso aconteceu em Medianeira, no oeste do Paraná. A vítima, Rosemar Vinck, conhecida como Rose, trabalhava como garota de programa e havia combinado previamente um horário e o valor do encontro com Stenio Biesdorf Martendal, que tinha 23 anos na época e era estudante universitário.

Amigas procuraram a polícia após desaparecimento