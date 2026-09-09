A empresária Andreia Vieira Gaspar, de 51 anos, morreu após ser submetida a seis procedimentos estéticos faciais simultâneos. A cirurgia durou mais de oito horas e foi realizada no dia 12 de agosto. A paciente morreu cerca de seis horas depois, após apresentar um agravamento no quadro de saúde.

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O caso aconteceu em Goiânia, em Goiás. Andreia, que vivia na Espanha havia cinco anos, teria desembolsado R$ 118 mil pelos procedimentos. Entre as intervenções realizadas pelo médico Lessandro Martins estavam uma ritidoplastia profunda, conhecida como lifting facial, e uma lipoaspiração na região do pescoço.

Empresária apresentou complicações após cirurgia