O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão sob alerta para temporais entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os acumulados de chuva podem chegar a 70 milímetros, principalmente durante episódios de maior instabilidade.

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O alerta abrange a região de São José dos Campos e o Litoral Norte, além de outras áreas do estado. As tempestades podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 40 e 65 km/h e possibilidade de granizo isolado.

Chuva forte pode atingir a região