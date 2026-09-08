O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão sob alerta para temporais entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os acumulados de chuva podem chegar a 70 milímetros, principalmente durante episódios de maior instabilidade.
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O alerta abrange a região de São José dos Campos e o Litoral Norte, além de outras áreas do estado. As tempestades podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 40 e 65 km/h e possibilidade de granizo isolado.
Chuva forte pode atingir a região
A previsão indica um cenário de tempo instável na faixa leste paulista, justamente onde estão o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. A instabilidade ocorre após a passagem de uma frente fria que provocou chuva e queda nas temperaturas durante o feriado prolongado de 7 de Setembro.
A Defesa Civil ressalta que o volume de 70 mm não deve ocorrer de maneira uniforme em toda a região. A distribuição da chuva pode ser bastante irregular, com determinados bairros ou municípios recebendo grande quantidade de água em pouco tempo, enquanto áreas próximas registram volumes menores.
Quanto pode chover?
Para as regiões de São José dos Campos e do Litoral Norte, os acumulados podem chegar a 70 mm entre quarta e quinta-feira.
O mesmo nível de atenção é previsto para a Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara.
Em outras regiões paulistas, como Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Sorocaba e Registro, os acumulados previstos ficam entre 20 e 40 mm.
Um volume de 70 mm corresponde a 70 litros de água por metro quadrado. O risco de transtornos, porém, depende principalmente da velocidade com que essa chuva cai. Quando um grande volume se concentra em pouco tempo, aumentam as chances de alagamentos e enxurradas.
Ventos podem chegar a 65 km/h
Além da chuva intensa, as tempestades previstas podem provocar rajadas de vento entre 40 e 65 km/h.
Esse tipo de ocorrência pode provocar queda de galhos e árvores, deslocamento de objetos que estejam sem fixação adequada e danos pontuais em estruturas mais vulneráveis.
A região já registrou temporais com ventos ainda mais fortes. Em episódios anteriores, São José dos Campos teve ocorrências envolvendo queda de árvores, granizo, alagamentos e rajadas superiores a 80 km/h.
Os registros anteriores, no entanto, não significam que os mesmos fenômenos ocorrerão nesta semana. Eles servem apenas como referência para os possíveis impactos de temporais acompanhados por ventos fortes.
Há risco de granizo?
A previsão também aponta possibilidade de granizo isolado durante as tempestades.
O termo “isolado” indica que o fenômeno não deve atingir todas as cidades ou bairros. O granizo pode ocorrer em determinadas áreas de uma tempestade, enquanto localidades próximas registram apenas chuva e vento.
Também há possibilidade de descargas elétricas, outro fator de risco durante os temporais.
Quais são os riscos da chuva forte?
A Defesa Civil recomenda atenção para alagamentos, enxurradas, queda de árvores e ocorrências provocadas pelos ventos.
No Litoral Norte e em municípios com áreas de encosta, a chuva intensa também exige cuidado com possíveis deslizamentos de terra e alterações nas condições do solo.
Moradores de áreas consideradas vulneráveis devem ficar atentos principalmente durante períodos de chuva persistente ou quando houver grande volume de água em pouco tempo.
O que fazer durante um alagamento?
A orientação é não atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de carro.
Motoristas não devem tentar passar por trechos cobertos pela água mesmo quando a profundidade parecer pequena. A força da correnteza pode comprometer a estabilidade do veículo e arrastá-lo.
Pedestres também devem evitar o contato com a água, que pode esconder buracos, objetos e outros obstáculos. Existe ainda o risco de contato com fios elétricos energizados.
Durante temporais, a recomendação aos motoristas é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação aos demais veículos.
Quais sinais indicam risco de deslizamento?
Quem mora próximo a encostas deve observar possíveis mudanças no terreno e nas estruturas ao redor.
Entre os sinais de alerta estão rachaduras em imóveis ou no solo, movimentação de terra, inclinação repentina de árvores e postes e alterações no caminho habitual da água.
Ao identificar sinais de instabilidade, a recomendação é deixar a área de risco e procurar um local seguro. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.
Como receber alertas no celular?
A população pode receber gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil por SMS.
Para cadastrar uma região de interesse, basta enviar o CEP para o número 40199. O serviço pode emitir avisos sobre tempestades, chuvas intensas e outras situações que representem risco.
Como as condições do tempo podem mudar rapidamente, a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas durante toda a quarta e a quinta-feira.