Uma mulher de 21 anos foi espancada até a morte durante uma discussão com o ex-companheiro, na noite desta segunda-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a briga teria sido motivada pelo fim do relacionamento e pela disputa pela guarda da filha do casal, de apenas um ano.

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O crime aconteceu no bairro Xangrilá, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, de 24 anos, que fugiu após a agressão e é procurado pelas autoridades.

Casal estava separado havia três meses