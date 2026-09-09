Uma mulher de 21 anos foi espancada até a morte durante uma discussão com o ex-companheiro, na noite desta segunda-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a briga teria sido motivada pelo fim do relacionamento e pela disputa pela guarda da filha do casal, de apenas um ano.
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O crime aconteceu no bairro Xangrilá, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, de 24 anos, que fugiu após a agressão e é procurado pelas autoridades.
Casal estava separado havia três meses
De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, um primo do suspeito, que mora em uma residência vizinha, relatou que estava preparando o jantar para os avós quando ouviu uma discussão entre o casal.
Ainda conforme o depoimento, os dois estavam separados havia aproximadamente três meses, após um relacionamento de quatro anos. As brigas entre eles seriam frequentes desde o término.
O familiar afirmou aos policiais que os conflitos estariam relacionados à dificuldade de ambos em seguir a vida após a separação e também à disputa pela guarda da filha, que tem um ano.
Vítima foi encontrada caída dentro de casa
Ao ouvir a discussão, o primo inicialmente decidiu não interferir. Segundo ele, porém, alguns minutos depois o barulho cessou e a residência ficou em silêncio.
Diante disso, o homem foi até o imóvel e encontrou a jovem caída. O ex-companheiro já havia deixado o local.
O primo acionou o Samu e a Polícia Militar, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
Suspeito fugiu após o crime
O homem de 24 anos é apontado pela polícia como suspeito do homicídio e fugiu após a agressão. Até a publicação desta reportagem, ele era procurado pelas autoridades.
A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da morte e esclarecer a dinâmica da agressão.