Um homem de 37 anos morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma discussão com um colega de trabalho. Segundo a Polícia Militar, a briga teria começado depois que a vítima comeu um pedaço de carne da marmita do suspeito e fez uma piada.
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O crime aconteceu na noite deste domingo (6), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O caso foi registrado em uma casa na Rua Joana D’Arc, no bairro Aurélio Caixeta, onde funcionava um alojamento para trabalhadores sazonais.
De acordo com o boletim de ocorrência, aproximadamente 14 homens estavam hospedados no imóvel, sendo que nove estavam no local no momento do crime.
A vítima foi identificada como Adelson Pereira de Araújo. Conforme o relato registrado pela PM, ele e o suspeito, de 29 anos, passaram o dia juntos consumindo bebidas alcoólicas. Uma testemunha contou aos policiais que os dois tinham o hábito de beber juntos.
Discussão teria começado durante o jantar
Ainda segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou durante o jantar. Adelson teria pegado um pedaço de carne da marmita do colega e, na sequência, feito uma piada.
O suspeito teria reagido à situação, pegado uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima.
Outros trabalhadores que estavam no alojamento socorreram Adelson e o levaram para um pronto-socorro. Ele apresentava ferimentos no tórax e no abdômen, mas morreu durante o atendimento médico.
Suspeito foi contido por colegas
Após o ataque, o suspeito, identificado no registro policial como Jackson, foi contido pelos demais moradores do alojamento até a chegada da Polícia Militar.
Questionado pelos policiais, ele teria afirmado apenas que “não aceita desaforo” e optado por não prestar outras declarações sobre o caso.
A faca utilizada no crime e as circunstâncias exatas da discussão deverão ser analisadas durante a investigação.
Polícia Civil investiga o homicídio
O caso foi registrado como homicídio e deverá ser investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.
A reportagem entrou em contato com a corporação para obter informações sobre a investigação e eventuais providências tomadas em relação ao suspeito. Até a publicação desta matéria, não havia sido divulgado um posicionamento oficial.
As circunstâncias e a motivação do crime ainda serão apuradas pelas autoridades.