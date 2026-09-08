Um homem de 37 anos morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma discussão com um colega de trabalho. Segundo a Polícia Militar, a briga teria começado depois que a vítima comeu um pedaço de carne da marmita do suspeito e fez uma piada.

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O crime aconteceu na noite deste domingo (6), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O caso foi registrado em uma casa na Rua Joana D’Arc, no bairro Aurélio Caixeta, onde funcionava um alojamento para trabalhadores sazonais.