Segunda etapa
Teve início nessa terça-feira (8) a segunda etapa da obra de macrodrenagem na Avenida do Povo, em Taubaté, que visa combater alagamentos na via. Agora, o serviço será feito no trecho entre a Rua Dr. Emílio Winther e a Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, que ficará interditado, com acesso permitido apenas ao trânsito local de moradores desse quarteirão.
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Desvio 1
Os veículos que trafegam pela Rua Dr. Emílio Winther e precisam acessar a Avenida do Povo, em direção à Rodovia Presidente Dutra, deverão utilizar o desvio pela Rua Ubatuba. Na sequência, os motoristas deverão seguir pela Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva até acessar novamente a Avenida do Povo.
Desvio 2
Para os veículos que trafegam pela Avenida do Povo em direção ao estádio Joaquinzão, será implantado um contrafluxo a partir do cruzamento com a Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva. A circulação será permitida na segunda faixa da avenida, paralela ao trecho interditado para as obras, seguindo até a Câmara. Com essa alteração, os veículos que trafegam pela Rua Dr. Emílio Winther também poderão fazer a conversão à esquerda para acessar a rota em contrafluxo, seguindo em direção ao Joaquinzão.
Cobertura
Durante esta etapa, a parte coberta da Avenida do Povo ficará interditada, pois será utilizada como área de apoio às obras, com circulação de máquinas e trabalhadores.
Primeira etapa
A primeira etapa, que havia sido iniciada em junho, foi feita no trecho próximo ao cruzamento com a Rua Benedito Cursino dos Santos, em frente ao Centro Dia do Idoso. Nesse trecho, a tubulação metálica, que era antiga e apresentava sinais de deterioração, foi substituída por aduelas de concreto. O objetivo foi proporcionar maior capacidade hidráulica, resistência e durabilidade.
Rede coletora
Já na segunda etapa, no trecho entre a Rua Dr. Emílio Winther e a Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, será realizada a implantação de uma segunda rede coletora de águas pluviais, composta por aduelas de concreto, em complemento à tubulação existente, além da adequação da rede de microdrenagem adjacente.
Macrodrenagem
A obra é executada pela empresa Land Vale, de Jacareí, que venceu a licitação realizada pela Prefeitura. O custo será de R$ 10,2 milhões (R$ 5,48 milhões do governo estadual e R$ 4,74 milhões do município). O prazo para execução do serviço é de 9 meses.