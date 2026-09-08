Segunda etapa

Teve início nessa terça-feira (8) a segunda etapa da obra de macrodrenagem na Avenida do Povo, em Taubaté, que visa combater alagamentos na via. Agora, o serviço será feito no trecho entre a Rua Dr. Emílio Winther e a Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, que ficará interditado, com acesso permitido apenas ao trânsito local de moradores desse quarteirão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desvio 1

Os veículos que trafegam pela Rua Dr. Emílio Winther e precisam acessar a Avenida do Povo, em direção à Rodovia Presidente Dutra, deverão utilizar o desvio pela Rua Ubatuba. Na sequência, os motoristas deverão seguir pela Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva até acessar novamente a Avenida do Povo.