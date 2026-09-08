Vetos

Na sessão ordinária dessa terça-feira (8), a Câmara de Taubaté manteve dois vetos do prefeito Sérgio Victor (Novo) a projetos de vereadores. Por outro lado, um veto foi derrubado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ração

O primeiro veto analisado foi ao projeto do vereador Moises Pirulito (Podemos) que criaria o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. Sete vereadores votaram pela derrubada do veto e três registraram abstenção. No entanto, eram necessários 10 votos para derrubar o veto, que acabou mantido.