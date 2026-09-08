Vetos
Na sessão ordinária dessa terça-feira (8), a Câmara de Taubaté manteve dois vetos do prefeito Sérgio Victor (Novo) a projetos de vereadores. Por outro lado, um veto foi derrubado.
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Ração
O primeiro veto analisado foi ao projeto do vereador Moises Pirulito (Podemos) que criaria o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. Sete vereadores votaram pela derrubada do veto e três registraram abstenção. No entanto, eram necessários 10 votos para derrubar o veto, que acabou mantido.
Bares
O segundo veto analisado foi ao projeto do vereador Edson Oliveira (PSD) que declara de utilidade pública a Abrat (Associação de Bares e Restaurante de Taubaté). Com 10 votos pela derrubada e um pela manutenção, o veto foi rejeitado.
Rodeio
O terceiro veto analisado foi ao projeto dos vereadores Bilili de Angelis (PP) e Nunes Coelho (Republicanos) que incluiria, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município, a Festa do Peão de Rodeio 'Taubaté Expo Rodeo'. Com seis votos pela derrubada e quatro pela manutenção, o veto foi mantido.
Tramitação
No caso dos vetos mantidos, os projetos serão arquivados. No caso do veto derrubado, a lei será promulgada pela Câmara.