Anistia

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sancionou a lei do programa de anistia de juros e multas para contribuintes com dívidas relacionadas ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). O texto, de autoria do próprio prefeito e que havia sido aprovado pela Câmara no fim de agosto, foi publicado no diário oficial do município nessa terça-feira (8).

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Programa

O programa irá abranger dívidas relacionadas ao ISSQN devido por prestador de serviços, ao ISSQN lançado por homologação, ao ISSQN Fixo e a multas vinculadas ao descumprimento de obrigações acessórias do ISSQN. O prazo para adesão será até 30 de setembro, mas poderá ser prorrogado por decreto. No caso de pagamento à vista da dívida, o contribuinte terá anistia de 100% de juros e multa, e remissão de 100% da atualização monetária. No caso de parcelamento (em até quatro vezes), redução de 80% de juros e multa, e remissão de 80% da atualização monetária.