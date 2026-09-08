Uma professora foi presa em flagrante neste domingo (6) sob suspeita de matar o próprio marido após uma série de golpes de faca. Michel Serra Begali foi encontrado gravemente ferido no estacionamento de uma academia, onde, segundo a ocorrência policial, teria acontecido o crime.

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O caso aconteceu em Americana, no interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do estabelecimento, que relatou a ocorrência. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram Michel caído no estacionamento e uma faca próxima ao corpo.