Uma professora foi presa em flagrante neste domingo (6) sob suspeita de matar o próprio marido após uma série de golpes de faca. Michel Serra Begali foi encontrado gravemente ferido no estacionamento de uma academia, onde, segundo a ocorrência policial, teria acontecido o crime.
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O caso aconteceu em Americana, no interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do estabelecimento, que relatou a ocorrência. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram Michel caído no estacionamento e uma faca próxima ao corpo.
Natalia foi localizada dentro da academia. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava visivelmente abalada e apresentava manchas de sangue nas roupas. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para atendimento médico antes das providências policiais.
Filha de 12 anos teria presenciado o crime
A filha do casal, de 12 anos, estava com Natalia quando os policiais chegaram. Conforme consta no registro da ocorrência, a menina teria presenciado o ataque.
Por ser menor de idade, a adolescente deverá ser ouvida por meio de depoimento especial, procedimento utilizado para colher o relato de crianças e adolescentes envolvidos ou que tenham testemunhado situações de violência.
A investigada e a filha foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Americana. Como não apresentavam ferimentos, as duas foram liberadas posteriormente.
Vítima sofreu 54 lesões, segundo hospital
Michel foi socorrido e levado de ambulância para a UPA Dona Rosa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Funcionários da unidade informaram à polícia que foram identificadas 54 lesões provocadas por faca no corpo da vítima. Ainda conforme o boletim de ocorrência, 39 desses ferimentos estavam concentrados na região posterior.
Durante a investigação, os policiais apreenderam um celular e a faca encontrada nas proximidades do corpo.
Mulher havia pedido medida protetiva
O boletim de ocorrência também registra que Natalia havia solicitado uma medida protetiva contra Michel em 16 de agosto deste ano.
Cinco dias depois, em 21 de agosto, a mulher teria decidido retirar a queixa. A informação deverá ser considerada na apuração das circunstâncias que antecederam a morte do empresário.
Empresário era dono de restaurante
Michel Serra Begali era um dos proprietários da Cachaçaria Brasilis, restaurante localizado em Santa Bárbara d’Oeste.
Após a confirmação da morte, o estabelecimento publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais. Na nota, Michel foi lembrado como empresário, amigo e integrante da história do restaurante.
“Hoje, a Cachaçaria Brasilis não se despede apenas de um de seus proprietários. Despede-se de um filho amado, de um amigo querido e de alguém que fazia parte da essência e da história desta casa”, informou a publicação.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Americana como homicídio.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e as circunstâncias que levaram à morte de Michel. A faca e o celular apreendidos deverão passar por procedimentos periciais que podem auxiliar na apuração.
Natalia foi presa em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As circunstâncias do caso ainda estão sendo investigadas.