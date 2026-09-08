Uma família foi atingida por uma tragédia durante uma viagem que tinha como destino um momento de despedida. Antônio Pedro Zardin, de 42 anos, e as filhas Maria Fernanda, de 15, e Maria Carolina, de 11, morreram após uma colisão frontal entre a caminhonete da família e uma carreta.

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O acidente aconteceu em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, a família seguia para Campo Grande, onde participaria do velório do avô das meninas, quando ocorreu a batida.