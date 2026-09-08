08 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA

Pai e duas filhas morrem após acidente

Por Da Redação | São Gabriel do Oeste (MS)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Pai e duas filhas morrem após acidente
Pai e duas filhas morrem após acidente

Uma família foi atingida por uma tragédia durante uma viagem que tinha como destino um momento de despedida. Antônio Pedro Zardin, de 42 anos, e as filhas Maria Fernanda, de 15, e Maria Carolina, de 11, morreram após uma colisão frontal entre a caminhonete da família e uma carreta.

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O acidente aconteceu em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, a família seguia para Campo Grande, onde participaria do velório do avô das meninas, quando ocorreu a batida.

O pai e uma das filhas morreram ainda no local do acidente. A outra adolescente chegou a ser socorrida pelas equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

A tragédia deixou familiares e amigos em choque, principalmente pela sequência de perdas enfrentada pela família nos últimos anos.

Família já havia enfrentado outra perda

A mãe das duas adolescentes morreu em janeiro de 2025, após enfrentar um câncer. Pouco mais de um ano depois, a família voltou a ser atingida por uma tragédia, desta vez com a morte do pai e das duas filhas.

A sequência de perdas provocou grande comoção entre pessoas próximas, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e manifestar solidariedade aos familiares.

O caso também repercutiu pela circunstância em que a família viajava: o deslocamento tinha como objetivo justamente acompanhar o velório de outro integrante da família.

Acidente mobilizou equipes de socorro

A colisão frontal entre a caminhonete e a carreta mobilizou equipes de atendimento na rodovia. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.

As identidades das vítimas foram divulgadas após a confirmação das mortes. Antônio tinha 42 anos, enquanto Maria Fernanda e Maria Carolina tinham 15 e 11 anos, respectivamente.

A tragédia deixa uma família marcada por uma sequência dolorosa de despedidas, enquanto parentes e amigos prestam as últimas homenagens às vítimas.

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