Uma família foi atingida por uma tragédia durante uma viagem que tinha como destino um momento de despedida. Antônio Pedro Zardin, de 42 anos, e as filhas Maria Fernanda, de 15, e Maria Carolina, de 11, morreram após uma colisão frontal entre a caminhonete da família e uma carreta.
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O acidente aconteceu em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, a família seguia para Campo Grande, onde participaria do velório do avô das meninas, quando ocorreu a batida.
O pai e uma das filhas morreram ainda no local do acidente. A outra adolescente chegou a ser socorrida pelas equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.
A tragédia deixou familiares e amigos em choque, principalmente pela sequência de perdas enfrentada pela família nos últimos anos.
Família já havia enfrentado outra perda
A mãe das duas adolescentes morreu em janeiro de 2025, após enfrentar um câncer. Pouco mais de um ano depois, a família voltou a ser atingida por uma tragédia, desta vez com a morte do pai e das duas filhas.
A sequência de perdas provocou grande comoção entre pessoas próximas, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e manifestar solidariedade aos familiares.
O caso também repercutiu pela circunstância em que a família viajava: o deslocamento tinha como objetivo justamente acompanhar o velório de outro integrante da família.
Acidente mobilizou equipes de socorro
A colisão frontal entre a caminhonete e a carreta mobilizou equipes de atendimento na rodovia. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.
As identidades das vítimas foram divulgadas após a confirmação das mortes. Antônio tinha 42 anos, enquanto Maria Fernanda e Maria Carolina tinham 15 e 11 anos, respectivamente.
A tragédia deixa uma família marcada por uma sequência dolorosa de despedidas, enquanto parentes e amigos prestam as últimas homenagens às vítimas.