Uma família foi atingida por uma tragédia na manhã desta segunda-feira (31), após duas irmãs morrerem em um grave acidente de trânsito na BR-163. Bruna Cristina Di Berti, de 33 anos, e Micheli Caroline Di Berti estavam em um Chevrolet Onix que seguia em direção à BR-277.

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O acidente aconteceu em Cascavel, no Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista, aparentemente capotou e acabou atingindo lateralmente uma estrutura de escoamento de água localizada no canteiro central da rodovia.