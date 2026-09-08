Uma família foi atingida por uma tragédia na manhã desta segunda-feira (31), após duas irmãs morrerem em um grave acidente de trânsito na BR-163. Bruna Cristina Di Berti, de 33 anos, e Micheli Caroline Di Berti estavam em um Chevrolet Onix que seguia em direção à BR-277.
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O acidente aconteceu em Cascavel, no Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista, aparentemente capotou e acabou atingindo lateralmente uma estrutura de escoamento de água localizada no canteiro central da rodovia.
Quatro pessoas estavam no carro no momento da ocorrência. Bruna e Micheli sofreram ferimentos graves e morreram ainda no local, apesar do trabalho das equipes de emergência.
O atendimento contou com socorristas e três médicos que estavam na cena. Foram realizadas tentativas de reanimação das vítimas, mas elas não resistiram.
“Foram feitas várias tentativas de vários socorristas, nós temos três médicos aqui na cena também dando atendimento a essas vítimas, mas infelizmente não se pôde fazer nada”, relatou o tenente Alexandre Cosechen, do Corpo de Bombeiros.
Marido e filho de Bruna estavam no veículo
Além das duas irmãs, um homem de aproximadamente 35 anos e uma criança de cerca de seis anos também estavam no Chevrolet Onix.
O homem teve ferimentos leves, entre eles uma contusão no tórax. Já a criança sofreu fraturas e recebeu atendimento de uma equipe avançada do Samu, com suporte médico.
Informações preliminares apontam que os dois seriam o marido de Bruna e o filho do casal.
Bruna era servidora da Câmara
Bruna Cristina Di Berti trabalhava na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, onde exercia a função de assessora parlamentar e relações comunitárias no gabinete do vereador Vivi De Carli.
Após a confirmação da morte da servidora, a Câmara anunciou o cancelamento da sessão ordinária prevista para terça-feira (1º). A programação do Parlamento Jovem, que também ocorreria na mesma data, foi suspensa.
Uma audiência pública prevista para quarta-feira (2) também será adiada. Uma nova data deverá ser divulgada posteriormente.
Pai publica despedida às filhas
Bruna e Micheli eram filhas de Mara e Everaldo Di Berti, empresário com atuação na vida pública e política regional.
Após a confirmação da tragédia, Everaldo publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Na publicação, lamentou profundamente a perda das duas filhas e recebeu manifestações de solidariedade de amigos e conhecidos da família.
As homenagens destacaram a proximidade das irmãs com familiares e amigos, além da personalidade das duas.
Amigos também utilizaram as redes sociais para prestar homenagens. As mensagens foram marcadas por comoção, incredulidade e tristeza diante da morte repentina das irmãs.
Últimos registros antes da tragédia
Bruna havia compartilhado recentemente nas redes sociais momentos de lazer ao lado de familiares. Entre as publicações estavam registros feitos no Pier Santa Maria, em um encontro descrito como “rolê dos primos”, além de imagens de um show do cantor Thiaguinho.
Em uma das últimas postagens, Bruna demonstrava entusiasmo com o evento e escreveu: “Com o pé direito sempre! Que show Top”.
Micheli também publicou registros ao lado dos primos e imagens relacionadas ao mesmo show.
Após o acidente, as publicações passaram a receber mensagens de despedida e homenagens de amigos e familiares.
Polícia investiga as causas do acidente
A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais e recolher os corpos das duas vítimas.
As circunstâncias que fizeram o Chevrolet Onix sair da pista ainda não foram esclarecidas. A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis.
Até o momento, não foram divulgadas informações conclusivas sobre o que provocou a perda de controle do veículo.