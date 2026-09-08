O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a própria esposa, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, afirmou durante interrogatório que conversa com ela durante suas orações desde que foi preso, em 18 de março. Ele é nascido em Taubaté e trabalhou muitos anos em São José dos Campos, onde inclusive foi detido em seu apartamento pessoal.

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O depoimento foi prestado no âmbito de um Inquérito da PM (Policial Militar) conduzido pela Corregedoria da PM. O caso envolve a morte da policial militar Gisele Alves Santana, encontrada baleada, e a investigação que apura a possibilidade de feminicídio e de uma suposta simulação de suicídio.