08 de setembro de 2026
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Mozart morre aos 78 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Pixabay
Mozart morre aos 78 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Mozart morre aos 78 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Idade: 78 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 08/09/2026, das 21h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 09/09/2026, às 13h

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JOSE PEREIRA SERPA

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 08/09/2026, das 22h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP — 09/09/2026, às 10h

ESDRA PAES

Idade: 82 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 09/09/2026, às 10h

ANTONIO JAIR DA SILVA

Idade: 64 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Municipal de São Francisco Xavier
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier/SJC — 09/09/2026, às 8h30

KEVIN HUDSON DONIZETTI BATISTA

Idade: 20 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 09/09/2026, às 8h15

ADÃO ADSON GOMES DE JESUS

Idade: 66 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 16h45

MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SILVA

Idade: 62 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 08/09/2026, às 16h30

LAURO MARCONDES CARAÇA

Idade: 76 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC — 08/09/2026, às 16h30

SONIA REGINA DE MORAIS

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC — 08/09/2026, às 16h30

MARIA JOSÉ DE ABREU

Idade: 85 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso — 08/09/2026, das 10h30 às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 16h30

LUIZ CLÁUDIO BATISTA

Idade: 49 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 — 08/09/2026, das 9h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 16h

LAFAIETE SOARES SOBRINHO

Idade: 63 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 08/09/2026, às 16h

ROSÂNGELA DE SOUSA BARROS

Idade: 51 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 4 — 08/09/2026, das 8h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 15h30

BENEDICTO BUENO LIMEIRA

Idade: 90 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 08/09/2026, das 10h30 às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 08/09/2026, às 15h

BRAYAN WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA

Idade: 16 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 14h30

JORGE LUIZ DOMINGOS

Idade: 31 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 14h

ROBERTO OLIVEIRA CESAR

Idade: 87 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 08/09/2026, das 6h às 14h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 14h

MARIA APARECIDA GONÇALVES MONTOVANI

Idade: 68 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC — 08/09/2026, às 14h

ROSA MARIA PEREIRA DE CARVALHO

Idade: 73 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 08/09/2026, das 10h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 13h

VICENTE JOSE BELLAGAMBA

Idade: 81 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 08/09/2026, às 10h

REINALDO JOSÉ PAIVA

Idade: 64 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 07/09/2026, das 20h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 08/09/2026, às 10h

FRANCISCO ALECIO MARTINS

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 07/09/2026, das 18h às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 9h

JAVEL RIBEIRO DE LIMA

Idade: 91 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Cristina/MG — 08/09/2026, às 9h

JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Idade: 70 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC — 08/09/2026, às 8h30

ALEXANDRE ANDRE DA SILVA

Idade: 42 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 8h30

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