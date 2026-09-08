Idade: 78 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 08/09/2026, das 21h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 09/09/2026, às 13h
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JOSE PEREIRA SERPA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 08/09/2026, das 22h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP — 09/09/2026, às 10h
ESDRA PAES
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 09/09/2026, às 10h
ANTONIO JAIR DA SILVA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Municipal de São Francisco Xavier
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier/SJC — 09/09/2026, às 8h30
KEVIN HUDSON DONIZETTI BATISTA
Idade: 20 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 09/09/2026, às 8h15
ADÃO ADSON GOMES DE JESUS
Idade: 66 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 16h45
MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SILVA
Idade: 62 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 08/09/2026, às 16h30
LAURO MARCONDES CARAÇA
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC — 08/09/2026, às 16h30
SONIA REGINA DE MORAIS
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC — 08/09/2026, às 16h30
MARIA JOSÉ DE ABREU
Idade: 85 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso — 08/09/2026, das 10h30 às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 16h30
LUIZ CLÁUDIO BATISTA
Idade: 49 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 — 08/09/2026, das 9h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 16h
LAFAIETE SOARES SOBRINHO
Idade: 63 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 08/09/2026, às 16h
ROSÂNGELA DE SOUSA BARROS
Idade: 51 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 4 — 08/09/2026, das 8h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 15h30
BENEDICTO BUENO LIMEIRA
Idade: 90 anos
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 08/09/2026, das 10h30 às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 08/09/2026, às 15h
BRAYAN WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA
Idade: 16 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 14h30
JORGE LUIZ DOMINGOS
Idade: 31 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 14h
ROBERTO OLIVEIRA CESAR
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 08/09/2026, das 6h às 14h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 14h
MARIA APARECIDA GONÇALVES MONTOVANI
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC — 08/09/2026, às 14h
ROSA MARIA PEREIRA DE CARVALHO
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 08/09/2026, das 10h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 13h
VICENTE JOSE BELLAGAMBA
Idade: 81 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC — 08/09/2026, às 10h
REINALDO JOSÉ PAIVA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 07/09/2026, das 20h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana/SJC — 08/09/2026, às 10h
FRANCISCO ALECIO MARTINS
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 07/09/2026, das 18h às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 9h
JAVEL RIBEIRO DE LIMA
Idade: 91 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Cristina/MG — 08/09/2026, às 9h
JOSE PEREIRA DOS SANTOS
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek/SJC — 08/09/2026, às 8h30
ALEXANDRE ANDRE DA SILVA
Idade: 42 anos
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC — 08/09/2026, às 8h30