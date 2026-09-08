A mulher de 60 anos que teve a perna direita amputada após ser atropelada enquanto aguardava um ônibus, na manhã desta terça-feira (8), em São José dos Campos, corre o risco de perder também a outra perna.

A informação foi dada pelo filho da vítima, Felipe Araújo, em entrevista à TV Band Vale. Segundo ele, a mãe permanece internada no Hospital Municipal da Vila Industrial e passou por cirurgia depois do acidente.

O atropelamento aconteceu por volta das 8h07, na Avenida dos Tangarás, na região do Jardim Uirá. A vítima estava em um ponto de ônibus quando um carro saiu da pista, avançou sobre a calçada e atingiu duas mulheres.