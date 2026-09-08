A mulher de 60 anos que teve a perna direita amputada após ser atropelada enquanto aguardava um ônibus, na manhã desta terça-feira (8), em São José dos Campos, corre o risco de perder também a outra perna.
A informação foi dada pelo filho da vítima, Felipe Araújo, em entrevista à TV Band Vale. Segundo ele, a mãe permanece internada no Hospital Municipal da Vila Industrial e passou por cirurgia depois do acidente.
O atropelamento aconteceu por volta das 8h07, na Avenida dos Tangarás, na região do Jardim Uirá. A vítima estava em um ponto de ônibus quando um carro saiu da pista, avançou sobre a calçada e atingiu duas mulheres.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima mais velha sofreu uma amputação traumática da perna direita ainda em decorrência do impacto. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levada em estado grave para o hospital.
Segundo o filho, os ferimentos na outra perna também preocupam os médicos e existe a possibilidade de uma nova amputação. Até o momento, porém, não foi divulgado boletim médico confirmando que o procedimento será necessário.
Felipe afirmou ainda que a mãe não sabia que havia perdido a perna direita após o atropelamento.
Vítima seguia para atendimento no CRAS
Segundo a família, a mulher aguardava o transporte coletivo porque pretendia ir até uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ela buscaria atendimento para resolver uma questão relacionada ao cadastro do Bolsa Família.
Antes que conseguisse embarcar, ocorreu o atropelamento.
Uma jovem de 21 anos que também estava no ponto de ônibus foi atingida pelo veículo. Ela sofreu suspeita de fratura na clavícula direita e também precisou ser encaminhada para atendimento médico.
Motorista não tinha CNH
O boletim de ocorrência aponta que o motorista do carro, de 28 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ainda segundo o registro policial, o veículo envolvido no acidente apresentava débitos relacionados ao IPVA.
As circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle do automóvel e atingir o ponto de ônibus deverão ser apuradas pela Polícia Civil.