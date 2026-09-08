08 de setembro de 2026
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PREFEITURA

Taubaté tem troca no comando da Secretaria de Mobilidade Urbana

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Monteclaro: Divulgação/PMT - Miriam: Reprodução/YouTube
Carlos Eugênio Monteclaro César Júnior, que estava no cargo desde o início de 2025, pediu exoneração por motivos pessoais; ex-secretária de Mogi das Cruzes assumirá o cargo de forma definitiva
Carlos Eugênio Monteclaro César Júnior, que estava no cargo desde o início de 2025, pediu exoneração por motivos pessoais; ex-secretária de Mogi das Cruzes assumirá o cargo de forma definitiva

Saída
A Prefeitura de Taubaté anunciou que o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Eugênio Monteclaro César Júnior, pediu exoneração do cargo nesta terça-feira (8), por motivos pessoais.

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Trajetória
Monteclaro estava no comando da pasta desde o início de 2025, quando começou o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo). Em nota, a Prefeitura afirmou que, nesse período, a secretaria "avançou em ações de organização do trânsito e segurança viária, como redução de mais de 30% no número de acidentes no período, revisão e diminuição do número de radares, reforço de 68 mil m² na sinalização viária, implantação da direita livre em pontos estratégicos, uso do amarelo piscante durante a madrugada e início de projetos viários importantes, incluindo o reforço institucional pela implantação do Viaduto do Una".

Substituta
Miriam Carrasco Benites da Silva, que até então era a secretária-adjunta, irá assumir o comando da secretaria em definitivo. Segundo a Prefeitura, Miriam tem 25 anos de experiência na administração pública de Mogi das Cruzes, com atuação na área de Mobilidade Urbana. Naquela cidade, exerceu funções como diretora de Transportes, diretora de Educação para o Trânsito, secretária-adjunta e secretária de Mobilidade Urbana.

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