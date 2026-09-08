Saída

A Prefeitura de Taubaté anunciou que o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Eugênio Monteclaro César Júnior, pediu exoneração do cargo nesta terça-feira (8), por motivos pessoais.

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Trajetória

Monteclaro estava no comando da pasta desde o início de 2025, quando começou o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo). Em nota, a Prefeitura afirmou que, nesse período, a secretaria "avançou em ações de organização do trânsito e segurança viária, como redução de mais de 30% no número de acidentes no período, revisão e diminuição do número de radares, reforço de 68 mil m² na sinalização viária, implantação da direita livre em pontos estratégicos, uso do amarelo piscante durante a madrugada e início de projetos viários importantes, incluindo o reforço institucional pela implantação do Viaduto do Una".