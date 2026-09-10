A Cia Athletica São José dos Campos completa 29 anos de atuação na cidade e, neste ano, a comemoração chega com um gostinho ainda mais especial. O aniversário acontece em meio a uma nova fase da unidade, marcada por investimentos em infraestrutura, novos equipamentos, tecnologia, modalidades e parcerias que ampliam a experiência oferecida aos alunos.

Ao longo de quase três décadas, a Cia Athletica acompanhou a transformação do mercado fitness e também ajudou a trazer novas tendências para São José dos Campos. Em 2026, esse movimento ganhou ainda mais força com uma série de novidades implementadas na unidade.

Entre os destaques está o Performance Center, espaço que reúne tecnologias voltadas à avaliação e acompanhamento de performance e que se tornou uma estrutura inédita no Vale do Paraíba. A novidade faz parte de um investimento de R$ 2 milhões realizado pela rede em soluções para ampliar a personalização da experiência dos alunos.

A unidade também passou a oferecer neste ano o HYROX, modalidade que combina diferentes exercícios de força e resistência em um formato de competição que vem ganhando espaço internacionalmente. A chegada da modalidade amplia o portfólio de experiências da Cia Athletica e acompanha uma tendência que cresce entre praticantes de diferentes níveis de condicionamento.

Além das novidades em tecnologia e modalidades, a unidade vem passando por melhorias em sua infraestrutura, renovação de equipamentos e novas parcerias, em um movimento que busca acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores e a crescente procura por experiências mais completas relacionadas a saúde, performance e bem-estar.

“Este aniversário tem um significado especial porque estamos celebrando 29 anos de história ao mesmo tempo em que vivemos uma nova fase. Estamos investindo e trazendo novidades que representam o futuro do fitness, sem perder aquilo que construímos ao longo dessas quase três décadas em São José dos Campos”, afirma Monica Marques, diretora técnica da Cia Athletica São José dos Campos.

A trajetória da unidade acompanha a história da própria rede, que completou 41 anos de atuação no Brasil. Para celebrar os 29 anos, a unidade realiza uma festa no dia 11 de setembro, a partir das 20h, na Fazenda da Vovó, em São José dos Campos. O evento terá open bar, open food e apresentação dos DJs F3.

Serviço

Data: 11 de setembro

Horário: 20h

Local: Fazenda da Vovó — TV. Lineu de Moura, 1900, Urbanova, São José dos Campos (SP)

Atração: DJs F3

Estrutura: Open bar e open food

Ingressos: Disponíveis na recepção da Cia Athletica São José dos Campos - Shopping Colinas.

Valores: crianças de 0 a 3 anos são isentas; de 4 a 11 anos pagam meia entrada; a partir de 12 anos, entrada inteira.