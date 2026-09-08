O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo devem ter chuva forte e persistente entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10), segundo alerta da Defesa Civil do Estado. A previsão indica pancadas de moderadas a fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado. A instabilidade deve atingir principalmente a faixa leste paulista.

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Para as regiões de São José dos Campos, Litoral Norte e demais áreas do Vale do Paraíba, a previsão é de acumulados de até 70 milímetros no período. As rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 65 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e pontos de alagamento.