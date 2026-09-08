O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo devem ter chuva forte e persistente entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10), segundo alerta da Defesa Civil do Estado. A previsão indica pancadas de moderadas a fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado. A instabilidade deve atingir principalmente a faixa leste paulista.
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Para as regiões de São José dos Campos, Litoral Norte e demais áreas do Vale do Paraíba, a previsão é de acumulados de até 70 milímetros no período. As rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 65 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e pontos de alagamento.
Além do Vale e do Litoral Norte, o alerta também abrange a Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara.
Em outras regiões do estado, como Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Sorocaba e Registro, os volumes previstos ficam entre 20 e 40 milímetros, enquanto as rajadas de vento devem permanecer abaixo de 40 km/h.
Cuidados durante a chuva
A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas sujeitas a alagamentos e não tente atravessar ruas ou avenidas com água acumulada, mesmo quando o nível parecer baixo.
Durante as rajadas de vento, a orientação é manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas. Quem mora em áreas de encosta deve observar possíveis sinais de movimentação do solo e procurar um local seguro diante de qualquer alteração.
Para os motoristas, a recomendação é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação aos demais veículos durante os períodos de chuva intensa.
Como receber os alertas
Os avisos meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da região de interesse para o número 40199.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas pelos canais oficiais.