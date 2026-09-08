08 de setembro de 2026
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SEM REMUNERAÇÃO

Dois vereadores de São José se licenciam da Câmara até o dia 30

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Montagem feita com fotos de Flavio Pereira/CMSJC
Thomaz Henrique (PL) e Milton Vieira Filho (Republicanos) não receberão salário da Câmara no período
Thomaz Henrique (PL) e Milton Vieira Filho (Republicanos) não receberão salário da Câmara no período

Licença
Dois vereadores de São José dos Campos se licenciaram dos mandatos esse mês. São eles: Thomaz Henrique (PL), que faz oposição ao prefeito Anderson Farias (PSD), e Milton Vieira Filho (Republicanos), que é da base governista.

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Thomaz
A licença de Thomaz teve início no dia 2 e segue até o dia 30 de setembro. O vereador do PL não receberá salário no período.

Milton
A licença de Milton teve início no dia 8 e segue até o dia 30 de setembro. O vereador do Republicanos também não receberá salário no período.

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