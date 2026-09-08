Licença

Dois vereadores de São José dos Campos se licenciaram dos mandatos esse mês. São eles: Thomaz Henrique (PL), que faz oposição ao prefeito Anderson Farias (PSD), e Milton Vieira Filho (Republicanos), que é da base governista.

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Thomaz

A licença de Thomaz teve início no dia 2 e segue até o dia 30 de setembro. O vereador do PL não receberá salário no período.